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VIDEO: Ό,τι πιο γλυκό θα δείτε σήμερα: Ελεφαντίνα έκλεψε τσουγκράνα αγρότη για να ξυστεί

 23.07.2026 - 14:24
VIDEO: Ό,τι πιο γλυκό θα δείτε σήμερα: Ελεφαντίνα έκλεψε τσουγκράνα αγρότη για να ξυστεί

Μία γλυκύτατη ελεφαντίνα χάρισε ένα απολαυστικό στιγμιότυπο στην Ταϊλάνδη, καθώς άρπαξε μία τσουγκράνα από ανυποψίαστο αγρότη για να ξυστεί στα μέρη που δεν έφτανε.

Ένα απίστευτα τρυφερό στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του διαδικτύου εκτυλίχθηκε στην Ταϊλάνδη, με πρωταγωνίστρια μια ελεφαντίνα ονόματι Khamphong.

Το συμπαθητικό θηλαστικό, ταλαιπωρημένο από μια έντονη φαγούρα σε σημεία που δεν μπορούσε να φτάσει, επιστράτευσε την εφευρετικότητά του και αποφάσισε να γίνει «κλέφτρα» για λίγα λεπτά, προκαλώντας το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων που έσπευσαν να καταγράψουν τη σκηνή με τα κινητά τους.

 

 


Μία επιδέξια «κλοπή» και μία ευγενική επιστροφή

Με μια εξαιρετικά επιδέξια κίνηση της προβοσκίδας της, η Khamphong άρπαξε μια τσουγκράνα από έναν ανυποψίαστο αγρότη, χρησιμοποιώντας τη σαν ένα γιγαντιαίο «ξυστήρι».

Αφού την αξιοποίησε για να ξύσει προσεκτικά τα αυτιά και την κοιλιά της, επέστρεψε το εργαλείο πίσω στον εργάτη με απόλυτη ευγένεια και χωρίς να δημιουργήσει την παραμικρή αναστάτωση.

Η Khamphong είναι ήδη ιδιαίτερα δημοφιλής στην περιοχή της και θεωρείται τοπική σταρ, καθώς πρωταγωνιστεί συχνά σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η έξυπνη, φιλική και εντελώς ακίνδυνη συμπεριφορά της έχει κερδίσει την αγάπη των κατοίκων αλλά και των χρηστών του ίντερνετ παγκοσμίως.

Πηγή: gazzetta.gr

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