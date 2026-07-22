Λευκός καρχαρίας πέρασε λίγα μέτρα από ανυποψίαστους εφήβους – Το κατέγραψε drone

Το περιστατικό απαθανατίστηκε εντελώς συμπτωματικά από τον Carlos Gauna, ευρύτερα γνωστό ως The Malibu Artist, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χειριστές drone παγκοσμίως. Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και μέσα σε λίγες ώρες έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας, μήκους περίπου τριών μέτρων, να κινείται με αργό ρυθμό προς μια παρέα νεαρών που κολυμπούσαν αμέριμνοι στα ρηχά, καταγάλανα νερά. Το θαλάσσιο αρπακτικό πλησιάζει σταδιακά, δείχνοντας να εξερευνά την περιοχή από περιέργεια, ενώ οι λουόμενοι δεν αντιλαμβάνονται ότι ο καρχαρίας βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από αυτούς.

A 10-foot great white shark was captured on drone footage swimming alarmingly close to a group of children along the Southern California coastline. pic.twitter.com/lWljFHJrT8 — Breaking911 (@Breaking911) July 21, 2026

«Δεν αγχώνομαι συχνά, αλλά αυτή ήταν μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που ανησύχησα πραγματικά» ανέφερε ο Gauna, περιγράφοντας σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο όσα έβλεπε ζωντανά από την οθόνη του χειριστηρίου του drone. «Οι νεαροί κολυμβητές δεν είχαν ιδέα. Εγώ βρισκόμουν πάνω από χιλιόμετρο μακριά».

Έπειτα από λίγα λεπτά παρατήρησης της ομάδας, ο καρχαρίας άλλαξε ξαφνικά πορεία και απομακρύνθηκε, κατευθυνόμενος προς τα πιο βαθιά νερά, χωρίς να σημειωθεί κάποιο επικίνδυνο περιστατικό.