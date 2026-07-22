Τέλος οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος για σήμερα – Δεν αποκλείονται νέες την Πέμπτη

Οι περικοπές τερματίστηκαν στις 20:22, έχοντας τεθεί σε εφαρμογή από τις 18:52 με απόφαση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), εξαιτίας βλαβών σε μονάδες παραγωγής της ΑΗΚ που περιόρισαν τη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα.

Σύμφωνα με τον ΔΣΜΚ, η απόρριψη φορτίου πραγματοποιείται εκ περιτροπής και κατά ομάδες σε ολόκληρη την Κύπρο, με κάθε ομάδα να μένει χωρίς ηλεκτροδότηση για περίπου 18 έως 20 λεπτά.

Παρότι η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε, η κατάσταση στο ηλεκτρικό σύστημα εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά και δεν αποκλείεται να απαιτηθούν νέες εκ περιτροπής διακοπές την Πέμπτη, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλουν.

Δείτε τις περιοχές ανά ομάδα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αποκοπών:

Επαρχία Λευκωσίας

Ομάδα 1: Στρόβολος, Εμπορικό Κέντρο Στεφανίδη, IKEA και μέρος του Mall of Cyprus. Mall of Cyprus. Επισκοπιό, μέρος των Εργατών, Πολιτικό, Καμπιά και Καπέδες. Μέρος του Αρεδιού και Άγιος Ιωάννης Μαλούντας. Ανάγυια και Δευτερά. Πάνω Αμίαντος. Πλατάνια και μέρος της Κακοπετριάς. Κάρδαμα, Κάτω Αμίαντος, Πελέντρι, Δύμες, Ποταμίτισσα, Κάτω Μύλος και Αγρός. Περιοχή Σιάς.

Ομάδα 2: Περιοχή Αγίου Δομετίου, στα φώτα Ζανέττου και Δελφών. Έγκωμη, περιοχή McDonald’s, Hilton Park, 28ης Οκτωβρίου και Τύμβου Μακεδονίτισσας.

Ομάδα 3: Μέρος της Αυλώνας, Δένεια και μέρος του Ακακίου. Μέρος του Αστρομερίτη και της Περιστερώνας. Άγιος Θεόδωρος, στρατόπεδα στην περιοχή Ατσά και Δημοτικό Ευρύχου. Οίκος, Ορκόντας, Γερακιές, Κάμπος, Τσακίστρα, Μηλικούρι και Ιερά Μονή Κύκκου. Μουτουλλάς, Καλοπαναγιώτης, μέρος του Πεδουλά και του Προδρόμου, Λεμύθου, Παλιόμυλος, Άγιος Δημήτριος, Τρεις Ελιές, Καμινάρια και μέρος της Καλιάνας.

Ομάδα 4: Έγκωμη, οικιστική περιοχή πισίνας Eleon. Στρόβολος, περιοχή Ιερατικής Σχολής, κέντρο Παλαιού Στροβόλου και πάροδοι λεωφόρου Νίκης. Οδός Καντάρας, λεωφόρος Στροβόλου και περιοχή οδού Ελαιώνων. Λεωφόρος Αθηνών και περιοχή Σταυρού. Λεωφόρος Στροβόλου από την PEPSI μέχρι την εκκλησία Αγίας Παρασκευής στη Λακατάμια. Λεωφόρος Στροβόλου και Κυριάκου Μάτση.

Ομάδα 5: Λυθροδόντας και Μαθιάτης. Βιομηχανική Περιοχή Αλάμπρας και Δάλι. Ποταμιά, Λύμπια και μέρος του Δαλιού. Μέρος του Γερίου και λεωφόρος Λατσιών–Γερίου. Μέρος της Περιστερώνας και του Αστρομερίτη. Κακοπετριά, μέρος της Καλιάνας, Σινά Όρος, Άγιος Νικόλαος ΚΕΟ και Γαλάτα. Περιοχή Ειδικού Σχολείου Γερίου, Στάδιο Ομόνοιας, Γυμνάσιο και λεωφόρος Επιστροφής. Αντλιοστάσιο Λυμάτων Γερίου, Κυβερνητικό Εργαστήριο Δομικών Υλικών, περιοχή Penny Hill και Καραϊσκάκειο.

Ομάδα 6: Αγλαντζιά δυτικά της λεωφόρου Αμμοχώστου, περιοχή Σιηστρής, νότια της λεωφόρου Αγλαντζιάς, Συνεδριακό Κέντρο και Άγιος Νεκτάριος. Λευκωσία, περιοχή πολυκατοικιών Cyfield στη λεωφόρο Λεμεσού, οδοί Καλυψούς και Χρυσάνθου Μυλωνά και Κεντρική Τράπεζα. Ολυμπιακό Μέγαρο, μέρος του Συνοικισμού Στρόβολος Γ΄ και Φάλκον. Στρόβολος, περιοχή Αροδαφνούσας, ΑΛΦΑΜΕΓΑ και γύρω ανατολική περιοχή. Νότια της Διγενή Ακρίτα, μέρος της Νικοδήμου Μυλωνά, μέρος της οικιστικής περιοχής Λυκαβητού και μέρος της λεωφόρου Καλλιπόλεως. ΕΘΑ Έγκωμης, Γρηγόρη Αυξεντίου, εκκλησία Αγίου Γεωργίου και Δημαρχείο Αγίου Δομετίου. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, περιοχή δισκοθηκών Έγκωμης και περιοχή Χαρίλαου Σταυράκη. Λεωφόρος Αρχαγγέλου, μέρος του Παρισσινού, συγκρότημα Δίας, Κρατική Έκθεση, Μακάρειο Στάδιο και περιοχή οδού Κάδμου. Οικιστική περιοχή Παρισσινού, μέρος των οικοπέδων Αρχιεπισκοπής, FBIS και μέρος των οικοπέδων ΣΤΕΛΜΕΚ.

Ομάδα 7: Μέρος της Κλήρου, Καλό Χωριό, Φαρμακάς, Γούρρι, Κιόνια, Λαζανιά, Μαχαιράς, Φικάρδου και μέρος της Μαλούντας. Αρεδιού, μέρος της Κλήρου, Παλαιχώρι, Απλίκι, Άγιος Επιφάνιος και μέρος της Μαλούντας. Εργάτες και Ψημολόφου. Κυπερούντα. Περιοχή Γρηγορίου και μέρος της Ανάγειας. Ευρύχου, Τεμπριά, Κοράκου, μέρος της Φλάσου, Λινού, Κατύδατα και Σκουριώτισσα.

Ομάδα 8: Λευκωσία, περιοχή φώτων Γαβριηλίδη και μέρος των λεωφόρων Κένεντι, Νίκης και Αρσινόης. Λεωφόρος Μακαρίου από τον Αστυνομικό Σταθμό Λυκαβητού μέχρι την περιοχή Aluminium Tower. Διγενή Ακρίτα μέχρι Άγιο Αντώνιο, Ανδροκλέους και Βούλγαρη. PEPSI, JUMBO, PAVILLION, περιοχή δυτικά της Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αρχάγγελο, φώτα Τροχαίας στην οδό Ανθουπόλεως, εκκλησία Αγίου Νεοφύτου Ανθούπολης και περιοχή δυτικά του δρόμου προς Παλαιχώρι μέχρι τον δρόμο προς Αγίους Τριμιθιάς. Παλλουριώτισσα, τμήμα της οδού Τζον Κένεντι κοντά στο εργοστάσιο μωσαϊκών Πραξιτέλη. Περιοχή δυτικά της λεωφόρου Λεμεσού από το Aluminium Tower μέχρι τα φώτα Καλησπέρα.

Ομάδα 9: Βιομηχανική Περιοχή Λατσιών και Συνοικισμοί Λατσιών. Στρόβολος, περιοχές Home Centre, IMC και Ορφανίδης. Κέντρο Λατσιών, Γιάννου Κρανιδιώτη, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και Σπύρου Κυπριανού. Ψυχιατρείο Αθαλάσσας και στρατόπεδο Παπακυριακού. Περιοχή απέναντι από το ΓΣΠ και κέντρο Λατσιών εκατέρωθεν της Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Λατσιά, περιοχή Seven-Up και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Μέρος της Βιομηχανικής Περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς και Μάμμαρι.

Ομάδα 10: Λευκωσία ανατολικά της λεωφόρου Νίκης, στις οδούς Σκόπα, Αλάσια, στο δυτικό τμήμα της λεωφόρου Κένεντι, στην 25ης Μαρτίου, στη Ρήγα Φεραίου και στην Αμφιτρίτης μέχρι την Αρσινόης. Μέρος του Πλατύ Αγλαντζιάς, υπεραγορά METRO, Σκαλί και κέντρο Αγλαντζιάς. Συνοικισμός Πλατύ, Τράπεζα Κύπρου, METRO, CYTA, Αγία Φιλοθέη και περιοχές κατά μήκος της Κυρηνείας.

Ομάδα 11: Λατσιά, οδός Δημήτρη Σταύρου και δρόμος Laiki Sporting. Οικόπεδα Φωτιάδη και Καλλιθέα. Αγλαντζιά, κτήριο Αρσιώτη. Οικιστική περιοχή Αγλαντζιάς και λεωφόρος Λάρνακος.

Ομάδα 12: Οδός Βυζαντίου από την περιοχή των Λυκείων Κύκκου μέχρι την Πρεσβεία του Ισραήλ. Τμήματα Στροβόλου και Λακατάμιας, Συνοικισμοί Κόκκινες και Άσπρες προς την περιοχή Φάρμας Σαμψών. Λεωφόρος Στροβόλου και πάροδοι μέχρι το κτήριο της ΣΕΚ. Μέρος της λεωφόρου Τσερίου από τον Υποσταθμό ΑΗΚ μέχρι την οδό Πεύκου στη Λακατάμια. Λεωφόρος Μακαρίου, περιοχή Debenhams και Marks & Spencer και τμήματα των οδών Στασικράτους και Αρνάλδας. Λεωφόρος Μακαρίου από City Plaza προς τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ευαγόρου.

Ομάδα 13: Κωνσταντινουπόλεως και οικόπεδα ΠΕΟ–ΣΕΚ. Λακατάμια δυτικά της λεωφόρου Στροβόλου. Λεωφόρος Στροβόλου, Άγιος Μάμας και Λακατάμια. Συνοικισμός Άσπρες και οικιστικές περιοχές Λακατάμιας. Στρόβολος, οδός Περικλέους και περιοχή Σταυρού. Πλατύ Αγλαντζιάς. Κτηνιατρείο Αθαλάσσας μεταξύ των λεωφόρων Λάρνακος και Αθαλάσσας. Άγιος Αντώνιος και λεωφόρος Στασίνου. Τρόοδος, Πρόδρομος, Πεδουλάς και Λεμύθου.

Ομάδα 14: Παλλουριώτισσα, περιοχή εκκλησίας Παναγίας Παλλουριώτισσας. Οδοί Λυκαβητού, Θεσσαλίας, Λυκούργου και Παρθενώνα μέχρι τον Δορυφόρο. ΑΤΙ, Γεωργικό Ινστιτούτο και Στρατόπεδο Αθαλάσσας. Περιοχή μεταξύ Ορούντας και Μενεού, λατομεία Μιτσερού, CHAPO και NEMESIS, καθώς και Μιτσερό και Αγροκηπιά.

Ομάδα 15: Περιοχή νότια του δρόμου από τον κυκλικό κόμβο του Γενικού Νοσοκομείου προς Αθαλάσσα. Αγλαντζιά, περιοχή λεωφόρου Λάρνακος προς BMH μέχρι το συγκρότημα Δορυφόρος.

Ομάδα 16: Εργοστάσιο Παπαφιλίππου και δρόμος Κοκκινοτριμιθιάς προς Παλαιομέτοχο. Μέρος της Μοσφιλωτής, Πυργά και λατομεία Φλωρεντιάδη. Μέρος της Μοσφιλωτής, Κόρνος, Σιά και λατομεία Skyra Lima και MEDCON στο Σταυροβούνι.

Ομάδα 17: Οικιστική περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και λεωφόρος Μακαρίου. Βιοτεχνική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και Παλαιομέτοχο.

Ομάδα 18: Δασούπολη, οδός Α. Αβρααμίδη και περιοχή Κώστα Θεοδώρου μέχρι το Αρεταίειο Νοσοκομείο. Λευκωσία και Έγκωμη, περιοχή εκκλησίας Προδρόμου, οδοί Βασίλη Μιχαηλίδη, Πυγμαλίωνος, Σινά, μέρος της Μετοχίου και πρεσβείες ΗΠΑ και Ρωσίας. Δασούπολη, κεντρικά γραφεία ΛΟΥΗ και Εργαστήριο Χειροτεχνίας. Λευκωσία–Δασούπολη, οδός Φώτη Πίττα, κεντρικά γραφεία CYTA και περιοχή προς την οδό Αρμενίας μέχρι το Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης.

Ομάδα 19: Λακατάμια, οδοί Κιλικίας, Καλλιθέας, Τρικάλων, Κυπρολέοντος, Εριμάνθου και Αγράφων. Μέρος της οδού Πεύκου και βόρεια μέχρι την οδό Σπάρτακου. Περιοχή Στρατιωτικού Κοιμητηρίου, οδοί Μακρυγιάννη, Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο και Ρήγα Φεραίου. Περιοχή αθλητικού κέντρου προς Τσέρι και Τσέρι. Οδοί Πεύκου και Νικοφώντος. Πάνω Λακατάμια προς Συνοικισμό Ανθούπολης. Δευτερά, περιοχή Μωσαϊκών Πούλλου, Στράκκα και Green Valley μέχρι την υπεραγορά Σαρρή. Αθαλάσσα–Γέρι, οδοί Γερίου, Αθαλάσσας, Γρηγόρη Διγενή, Χατζηπέτρου, Φαναριού και Πυρογιού. Δασούπολη, οδοί Ελευθερουπόλεως, Ιφιγενείας, Θερμοπυλών και Τηλεπικοινωνιών, περιοχή Ακρόπολης και γραφεία ΑΤΗΚ. Εμπορικό κατάστημα Σιακόλα απέναντι από το Mall of Cyprus και μέρος της Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου. Shakolas Exhibition Centre. Αγλαντζιά, λεωφόρος Λάρνακος, οδοί Καθαρής και Εθνικής Ελλάδος. College of Tourism και λεωφόρος Λάρνακος. Πέρα Χωριό Νήσου, Δημοτικό Σχολείο Νήσου, λεωφόρος Χαλκάνωρος, κυκλικός κόμβος Χάματσου και Κέντρο Υγείας Ιδαλίου. Πέρα Χωριό Νήσου, οδοί Βασιλικών και Τήνου και κτηνοτροφική περιοχή Νήσου. Εργάτες, ΣΠΕ, Επισκοπιό, Ψημολόφου, Πέρα Ορεινής, Καμπιά, Αναλυόντας και μέρος του Καταλυόντα. Στρόβολος, περιοχή Παρισσινού δυτικά του στρατοπέδου και Αρχή Αδειών. Περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Αρχαγγέλου, Ελαιώνων και Μακεδονίτισσας μέχρι τα φώτα του Απολλώνειου Νοσοκομείου και λεωφόρος Λυκαβητού μέχρι την υπεραγορά Carrefour. Οδός Αγίου Προκοπίου και περιοχή Ρωσικής Πρεσβείας. Αγρός, Χανδριά, Αγρίδια, Ποταμίτισσα, Δύμες, Κάτω Μύλος, Άγιος Ιωάννης και Άγιος Θεόδωρος Αγρού. Λεωφόρος Γρίβα Διγενή στο ύψος του Bridge House και παλιάς Υδατοπρομήθειας. Άγιος Ανδρέας, Άγιος Δομέτιος και τμήμα Αγίου Παύλου.

Ομάδα 20: Άγιοι Τριμιθιάς και βιοτεχνίες στην περιοχή Κομήτη.

Ομάδα 21: Άγιοι Ομολογητές, περιοχή οδών Σ. Λάμπρου, Γλαύκου και Κυριάκου Μάτση. Πάνω Λακατάμια προς Ανθούπολη, περιοχή Αστυνομίας και Μαρωνίτικου Σχολείου. Οδοί Αλαμάνας, Αριάδνης, Περσεφόνης και κτήριο Πολυκάρπου. Οδός Ερμύλου. Ανθούπολη, μέρος των οικοπέδων ΚΟΑΓ. Περιοχή Γυμνασίου Λακατάμιας. Πάνω Λακατάμια προς λεωφόρο Αγίου Γεωργίου και Κάτω Λακατάμια, περιοχή CYTA, Αμφιθέατρο και Κουλουράτου. Πάνω Λακατάμια προς Πάνω Δευτερά, περιοχή Τρίκκης, Grammar School και Κτηνοτροφική Ζώνη. Οδοί Νέστου, Έβινου, Αχειροποίητου και Ελλίσονος. Πάνω και Κάτω Λακατάμια, λεωφόρος Μακαρίου, ΣΠΕ και Λαϊκή.

Ομάδα 22: Στρόβολος, περιοχή Συνοικισμού Άσπρες μέχρι το αεροδρόμιο Λακατάμιας. Περιοχή ανατολικά του Υποσταθμού ΑΗΚ, οδός Αθηνών, οδός Αριστοφάνους και λεωφόρος Σταυρού στο ύψος του Γυμνασίου Σταυρού. Φώτα Αστυνομίας Στροβόλου και περιοχή γύρω από το κτήριο της ΣΕΚ. Παλλουριώτισσα, νότια της λεωφόρου Κένεντι, κεντρικά γραφεία Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και Συνοικισμός Αγίας Βαρβάρας.

Επαρχία Λεμεσού



Ομάδα 1: Τραχώνι, Προσφυγικός Συνοικισμός Τραχωνίου και Υδατοπάρκο Λανίτη. Περιοχές κατά μήκος της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου και δυτικά της, μεταξύ άλλων οι οδοί Λόρδου Ράσελ, Γκρόπιους, Θεοφίλου, Πέτρου Τσίρου, Φειδίου, Μέντελσον και Νεοκλή Αναστασιάδη. Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και περιοχή Fisco Lotus Plaza.

Ομάδα 2: Εμπορικές και οικιστικές περιοχές της οδού Βασιλέως Παύλου. Λεωφόρος Μακεδονίας στα φώτα Ορφανίδη, υπεραγορά Ορφανίδη και Συνοικισμός Μακαρίου Γ΄ δυτικά της υπεραγοράς. Περιοχή βόρεια της Βασιλέως Παύλου, γραφεία ΑΤΗΚ, αποθήκες ΑΗΚ, εργοστάσιο Medochemie και λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ στην περιοχή της φρουταρίας Κάρμι. Μίλτου Καβάζογλου, περιοχή Σινεβόλος, λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ από τα φώτα Συμιλλίδη μέχρι την Πυροσβεστική Υπηρεσία και οδός Αποστόλου Βαρνάβα από Μακαρίου μέχρι Σεϋχελλών. Περιοχή μεταξύ οδού Μίλτωνος και οδού Παρνασσού. Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ από το Λανίτειο μέχρι τα φώτα ΑΡΙΕΛ και περιοχές βόρεια της κλινικής Μάριου Τριτοφτίδη.

Ομάδα 3: Υδραντλίες Φασουρίου και χωριό Ακρωτήρι. Κολόσσι, υδραντλίες Τραχωνίου, Τσερκέζοι και Τραχώνι. Περιοχή 5ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού. Βόρεια της λεωφόρου Πάφου, ανατολικά της λεωφόρου Kepler και δυτικά της οδού Γεωργίου Αβέρωφ, περιλαμβανομένων των οδών Shelley, Αριστίππου και Ιωαννίνων. Παραμάλι και νότια Αυδήμου. Βόρεια Αυδήμου, Πραστειό Αυδήμου και Πάχνα. Ορά, Μελίνη, Άγιοι Βαβατσινιάς, Οδού, Συκόπετρα, Μονή, Κλωνάρι, Ακαπνού, Σανίδα, Λουβαράς, Μοναγρούλλι, Βίκλα, Βάσα Κελλακίου, Διερώνα, Αρακαπάς, Επταγώνεια, Καλό Χωριό, Παρεκκλησιά, Πύργος, Κελλάκι και Πραστιό Κελλακίου. Σπιτάλι, Παραμύθα, Άλασσα, Λόφου, Αψιού, Γεράσα, Λιμνάτης, Παλώδια, Κορφή, Απεσιά, Άγιος Θεράπων και Ύψωνας.

Ομάδα 4: Ύψωνας, οδοί Ηλία Καννάουρου και Αγίου Γεωργίου. Περιοχή Δημοτικού Σχολείου Μονοβόλικου και περιοχές γύρω από τη λεωφόρο Μακεδονίας μέχρι τον αυτοκινητόδρομο προς το λιμάνι. Ανατολικά της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου προς Πανιώτη και λεωφόρος Ακαδημίας στη συμβολή με Χριστάκη Κράνου. Σκυροθραυστικές μονάδες και μικρές οικιστικές περιοχές Παρεκκλησιάς.

Ομάδα 5: Περιοχές βόρεια του υπεραστικού δρόμου Λεμεσού–Λευκωσίας, ανατολικά του κέντρου Αγίου Αθανασίου και δυτικά του Πανιώτη. Κολόσσι, Προσφυγικός Συνοικισμός Κολοσσίου, κτηνοτροφική περιοχή Κολοσσίου και περιοχή Ύψωνα. Υδραντλίες και αλιευτικά καταφύγια νοτιοδυτικά του Κολοσσίου, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Administration Building SBA, βορειοδυτικό Ακρωτήρι, νότια Επισκοπή και γεωτρήσεις Επισκοπής. Πισσούρι και κτηνοτροφικές περιοχές Πισσουρίου. Παρεκκλησιά βόρεια του αυτοκινητόδρομου μέχρι το λατομείο Κυθραιώτη, Άγιος Τύχωνας, Πύργος και Πραστιό Κελλακίου. Αντλιοστάσιο Υδατοφράκτη Κούρη, Πάνω και Κάτω Κυβίδες, Βουνί, Άλασσα, Καντού, Σωτήρα, Άγιος Θεράπων, Ύψωνας, Άγιος Αμβρόσιος και Σούνι–Ζανακιά.

Ομάδα 6: Περιοχές μεταξύ της λεωφόρου Μακεδονίας και του παλαιού δρόμου, κοντά στα καταστήματα Δημάδη και το showroom FIAT. Περιοχή νότια της Σπύρου Κυπριανού και δυτικά της Αγίου Αθανασίου και της οδού Δημητρίου Κίτρου.

Ομάδα 7: Περιοχή νότια του αυτοκινητόδρομου και δυτικά της Αγίου Αθανασίου μέχρι τα γραφεία ΑΤΗΚ Μέσα Γειτονιάς και την εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα. Περιοχή βόρεια του αυτοκινητόδρομου, κέντρο Αγίου Αθανασίου και Πανθέα μέχρι την οδό Χλωρίδος. Περιοχές ανατολικά της Αγίας Φύλας και βόρεια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού–Λευκωσίας, Διυλιστήριο Νερού και Πανθέα. Green Area, Πανιώτης, Πρόσφορο, Στρογγυλός, δυτική και βόρεια Γερμασόγεια και Ογκολογικό Κέντρο. Περιοχές ανατολικά της 1ης Οκτωβρίου και γύρω από τις οδούς Σπύρου Κυπριανού, Μάρκου Δράκου, Ροδίωνος Ρήγα, Φωκίωνος Νέγρη, Θερμοπυλών, Ίμβρου και Γεωργίου Αβέρωφ. Περιοχή νότια της Σπύρου Κυπριανού και της Γεωργίου Νεοφύτου μέχρι Βορείου Ηπείρου και Αισώπου, βόρεια και ανατολικά του κοιμητηρίου Αγίου Νικολάου μέχρι τη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Περιοχές των ταχυδρομικών τομέων 4104, 4105, 4106 και 4108 γύρω από τον Άγιο Αθανάσιο.

Ομάδα 9: Περιοχές δυτικά του Τσιρείου Σταδίου και βόρεια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού–Πάφου, στρατόπεδα και προσφυγικοί συνοικισμοί Πάνω Πολεμιδιών δυτικά της λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη. Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Παύλος, Λουβαράς, Ζωοπηγή, Καλό Χωριό, Καπηλειό, Άγιος Μάμας και Τριμίκλινη. Βάσα Κοιλανίου, Μαλιά, Κοιλάνι, Ποταμιού, Κισσούσα, Κάτω Πλάτρες, Όμοδος, Πέρα Πεδί, Μανδριά Λεμεσού, Φοινί, Άρσος, Κουκά, Μέσανα, Σαλαμιού, Άγιος Ιωάννης Πάφου, Φιλούσα Κελοκεδάρων, Άγιος Νικόλαος Πάφου, Αρμίνου, Πραιτώρι και Κέδαρες. Φύλαγρα, Μέσα Ποταμός, μικρά τμήματα Πελέντρι, Σαϊττά, Τριμίκλινης και Κουκάς.

Ομάδα 10: Άγιος Γεώργιος Χαβούζας, Κάτω Πολεμίδια και οδός Μεταναστών. Περιοχές νότια της Σπύρου Κυπριανού, ανατολικά της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, μέχρι Νίκου Ευαγόρου και γύρω από το κοιμητήριο Αγίου Νικολάου. Περιοχή νότια της Κολωνακίου, δυτικά της Στρατηγού Τιμάγια και ανατολικά της Πιραντέλλο μέχρι τη Δημητρίου Νικολάου. Περιοχή Σχολείου Καλογριών, Εμπορικού Κέντρου Κίρζη, οδός Ρήγα Φεραίου, λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ στην περιοχή Costa Café, Νίκης, Χαλκούτσα και Άγιος Νικόλαος. Οδός Πάφου.

Ομάδα 11: Περιοχή ανατολικά της γέφυρας Σπαρτιάτη Αγίας Σοφίας και συμβολή λεωφόρου Μακεδονίας με Νίκου Παττίχη. Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ από τα φώτα του περιπτέρου Μοδίτη μέχρι τα φώτα Συμιλλίδη. Περιοχή μεταξύ Νίκου Παττίχη και Αγίας Σοφίας και βόρεια της Νίκου Παττίχη μεταξύ Μακεδονίας και Λε Κορμπυζιέ.

Ομάδα 13: Οικιστικές περιοχές βόρεια του παραλιακού δρόμου Γερμασόγειας, μεταξύ Χριστάκη Κράνου και Παναγιώτη Τσαγγάρη. Καλογήροι και μικρό τμήμα δυτικής Μουτταγιάκας. Περιοχή μεταξύ οδού Μίλτωνος και λεωφόρου Ομονοίας.

Ομάδα 14: Βορειοδυτικό Κολόσσι και Ερήμη. Οδός Γλάδστωνος στην περιοχή Πενταδρόμου, οδός Αγίας Ζώνης, βόρεια της Θεσσαλονίκης και περιοχή φώτων Cafe Paris. Ανατολικά της Αγίου Ανδρέου, περιοχή Αγίας Τριάδας και Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Δημόσιος Κήπος, ξενοδοχείο Κούρειο, κυκλικός κόμβος Αγίου Νικολάου, Maximos Plaza και Εναέριος. Βόρεια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, περιοχή Β΄ Δημοτικού Σχολείου και δυτική Γλάδστωνος. Πάχνα, Βουνί, Κοιλάνι, Σιλίκου, Ποταμιού, Πέρα Πεδί και Άγιος Θεράπων.

Ομάδα 15: Οδός Αγίας Φυλάξεως βόρεια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού–Πάφου, ανατολικές περιοχές Αγίας Φύλας και Λευκοθέα.

Ομάδα 16: Περιοχή περιπτέρου Μοδίτη, βιοτεχνική περιοχή Λεμέκο, οδοί Παλλάδος, Δημοκρατίας και Αλεξανδρείας και κυβερνητικά κτήρια Κτηματολογίου, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΣΑΛΑ. Περιοχές βόρεια της Σπύρου Κυπριανού, οδός Στέλιου Κυριακίδη, Ιβύκου, μέρος των Χριστάκη Εργατούδη και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Περιοχή μεταξύ Αγίου Ιλαρίωνος, Ιερού Λόχου, Μελπομένης, Αγίου Επιφανείου, Σπύρου Κυπριανού, Γρηγόρη Αυξεντίου, Κωστή Παλαμά, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και Κρήτης, καθώς και Αγίας Φυλάξεως νότια του αυτοκινητόδρομου μέχρι τη Σπύρου Κυπριανού. Περιοχή μεταξύ Σοφίας Βέμπο, Κωστή Παλαμά, Ηλία Βενέζη, Δημήτρη Μακρή, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και Ταγματάρχη Πουλίου. Εκάλη, Βερεγγάρια, Πάνω και Κάτω Πολεμίδια, Αυτοστέγαση Πολεμιδιών και δρόμος Παλώδιας–Σαϊττά, περιλαμβανομένων Heritage και Pascal. Περιοχή γύρω από Debenhams, Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή, Πετούσης Court και Ελληνική Τράπεζα. Περιοχές μεταξύ Πλάτωνος, Μιχαήλ Γεωργαλλά, Αγίας Ζώνης, Θέκλας Λυσιώτη, Αναξαγόρα και Ζήνωνος. Περιοχή μεταξύ των φώτων Σερίφου και οδού Δημοκρατίας. Περιοχή γύρω από Ακαρνανίας, Κολωνακίου, Αγίου Αμβροσίου και Εδέσσης. Λατομείο Σκύρα Βάσας, Μονή, Ασγάτα, Μοναγρούλλι και Βάσα Κελλακίου. Δωρός, Κοιλάνι, Σιλίκου, Λόφου, Λάνεια, Μονάγρι και Άγιος Γεώργιος Λεμεσού.

Ομάδα 17: Περιοχές βόρεια της λεωφόρου Μακαρίου Γ΄, περιοχή Νάφης, Λε Κορμπυζιέ και Πέτρου Τσίρου. Περιοχές βόρεια και νότια της οδού Πάφου, δυτικά του Υποσταθμού Ομόνοιας και εκατέρωθεν της οδού Ομονοίας μέχρι την Πέτρου Ηλιάδη. Περιοχές βόρεια του δρόμου των δισκοθηκών Γερμασόγειας. Κάτω Πολεμίδια, περιλαμβανομένων των οδών Αναγνωστοπούλου, Φαίδωνος Κουκουλλέ και Αδαμαντίου. Καπηλειό, Λιμνάτης, Άγιος Μάμας, Λάνια, Συλίκου και Κουκά.

Ομάδα 18: Δυτικά της οδού Γρίβα Διγενή, στην περιοχή του δρόμου της Πυροσβεστικής, οδοί Στρατηγού Τιμάγια, Κεφαλληνίας, Γεωργίου Σεφέρη, Χρυσανθέμου και Κρίνου, Oval Tower και μέρος της Προμάχων Ελευθερίας.

Ομάδα 19: Ανατολικός και νότιος Ύψωνας, μέρος των Τσερκέζων και νότια Κάτω Πολεμίδια. Οικιστικές περιοχές βόρεια του αυτοκινητόδρομου σε Κάτω Πολεμίδια και Ύψωνα. Κάτω και Πάνω Πολεμίδια ΣΑΕ.

Ομάδα 20: Νότιο τμήμα της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου και περιοχές βόρεια της υπεραγοράς Σκλαβενίτη. Βιομηχανίες Oerlikon και Domoplex. 3η Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Συλά και μέρος της Βιοτεχνικής Περιοχής Αγίου Συλά. Βόρειο, κεντρικό και νοτιοανατολικό τμήμα της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου. Περιοχές βόρεια του αυτοκινητόδρομου στον Άγιο Αθανάσιο και στη Γερμασόγεια μέχρι τον Βόρειο Παρακαμπτήριο. Οδοί Ροδίωνος Ρήγα και Ιαπετού μέχρι τις Codal Synto και Medochemie. Περιοχή βόρεια και νότια της Ανδρέα Καριόλου, JUMBO, showrooms, οδός Αγίου Αθανασίου, Παγωτά Joy, IRON FX, QLS και KYPROPLAST. Βιοτεχνική Περιοχή Αγίου Συλά, TEU Conservices, εργοστάσιο ΚΩΓΙΟ και τμήματα Ύψωνα. Περιοχή βορειοανατολικά του κόμβου Αγίου Αθανασίου και κρεαταγορά Μελή. Περιοχές εκατέρωθεν της λεωφόρου Μακεδονίας από τον αυτοκινητόδρομο του νέου λιμανιού μέχρι την Αγίας Φυλάξεως. Βόρεια του υπεραστικού δρόμου από την έξοδο Μουτταγιάκας και τον ποταμό Γερμασόγειας μέχρι τον Υποσταθμό Αμαθούντας.

Ομάδα 22: Περιοχές βόρεια και νότια της Γρίβα Διγενή, από τα φώτα Ριαλά μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου.

Επαρχία Πάφου



Ομάδα 1: Περιοχή Ανατολικού και γήπεδα γκολφ. Πελαθούσα, Λυσός, Περιστερώνα, Μελάδια, Σκούλλι, Γουδί και Πάνω Ακουρδάλεια.

Ομάδα 2: Έμπα, Πετρίδια, Τρεμιθούσα και Μεσόγη. Παρακαμπτήριος δρόμος μεταξύ του κυκλικού κόμβου εισόδου Πάφου και των φώτων του Παφιακού, στις περιοχές ESSO, EKO και DKS. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Αχέλειας και Βιολογικοί Σταθμοί ΣΑΠΑ.

Ομάδα 3: Βόρεια και κεντρική Κισσόνεργα, Τάλα, Στεφάνη, Άγιος Νεόφυτος και μέρος των Καμάρων. Μέρος της Τάλας και των Καμάρων.

Ομάδα 4: Γεροσκήπου, περιοχή Αθηνοδώρου Μπετόν, ΣΕΔΙΓΕΠ, παλαιό σφαγείο Κολώνης, Κολώνη, Αχέλεια και μέρος Αγίας Μαρινούδας. Κόσμοπλαστ, λεωφόρος Μακαρίου και Κεντρική Πλατεία μέχρι το Κόσμοπλαστ. Δρόμος από το παλαιό ΚΕΝ μέχρι το νέο Δημοτικό Γεροσκήπου, στην περιοχή Αγίων Πέντε.

Ομάδα 6: Μανδριά, Τίμη, Αναρίτα και ΚΕΝ Αναρίτας.

Ομάδα 7: Περιοχή βόρεια της λεωφόρου Αγίων Αναργύρων προς την περιοχή οικοπέδων Universal.

Ομάδα 8: Ανατολική περιοχή Μουττάλου, μέρος της λεωφόρου Ελλάδος, οδοί Αθηνάς, Θερμοπυλών και Φελλάχογλου, Capital Hotel και Kings Gardens. Δρόμος από τα νέα γραφεία της ΑΗΚ μέχρι τον κυκλικό κόμβο του Νοσοκομείου, Αργάκι Βασιλικού, Γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου, μέχρι το τέρμα της Ανδρέα Βλάμη, μέρος Αναβαργούς και Μέσα Χωριό. Χλώρακα, Λέμπα, Κισσόνεργα, Έμπα, λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Χλώρακα και μέρος της οδού Ελευθερίας. Περιοχή McDonald’s, NEON Mall, Βιοτεχνική Περιοχή Πάφου–Γεροσκήπου–Κονιών και Δημοτική Χονδρική Αγορά.

Ομάδα 9: Μέρος των Κουκλιών, Νικόκλεια, Σουσκιού, Φασούλα, Μαμμώνια, Τραχυπέδουλα, Άγιος Γεώργιος Πάφου, Πραστειό Πάφου και Κιδάσι.

Ομάδα 14: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το Λύκειο Κύκκου και λεωφόρος Νικολάου Νικολαΐδη μέχρι τα φώτα των Νέων Δικαστηρίων. Οικιστική περιοχή Βασιλικού, περιοχή από τον Σκλαβενίτη μέχρι τον φούρνο Παπαντωνίου και την Πολυκλινική Ευαγγελισμός. Μέρος της Βιομηχανικής Περιοχής Μεσόγης, ανατολική Χλώρακα μέχρι τα Διπλαρκάκια, Αλεξάνδρου Υψηλάντη και Πάρκο Δασούδι. Ευρύτερη περιοχή Παλαιάς Αγοράς, κεντρικό κατάστημα Τράπεζας Κύπρου, Παλιά Ηλεκτρική και Πλατεία Κένεντι. Περιοχή Χλώρακας στα σύνορα με την Πάφο, από την ταβέρνα Myrra μέχρι το TimeOut, περιοχή τουρκοκυπριακού νεκροταφείου, Νεαπόλεως και Ακαμαντίδος.

Ομάδα 15: Περιοχή Παφιακού Σταδίου και υπεραγορά ERA.

Ομάδα 18: Περιοχές εκατέρωθεν της λεωφόρου Αλεξάνδρου Παπάγου και της οδού Κινύρας μέχρι τα Νέα Δικαστήρια, περιοχή ΤΕΠΑΚ και Τεχνικής Σχολής. Οικιστική περιοχή Πέγειας. Μέρος της Πέγειας, Άγιος Γεώργιος Πέγειας, Θαλασσινές Σπηλιές και Τοξεύτρα. Μέρος της οικιστικής περιοχής Aphrodite Hills.

Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου



Ομάδα 1: Νοτιοδυτικό Κίτι, Βιοτεχνική Περιοχή Κιτίου και Τερσεφάνου. Περιοχή Γηπέδου Σαλαμίνας, μέρος της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, περιοχή Σιάντωνα–McDonald’s και περιοχή Debenhams. Ξυλοτύμπου και περιοχή γηπέδου στο Δάσος Άχνας. Περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα. Περιοχή Φανού και γηπέδων στην Αγία Νάπα. Σιά, Κόρνος και Δελίκηπος.

Ομάδα 2: Περιοχή Σκλαβενίτη Λάρνακας. Δροσιά Λάρνακας. Βόρεια Ορόκλινη.

Ομάδα 3: Μαρί, Ακτή Κυβερνήτη, Καλαβασός, Τόχνη, Χοιροκοιτία, Ασγάτα, Κάτω Δρυς, Βάβλα και Λάγεια.

Ομάδα 4: Περιοχή Κόκκινος Κρεμμός στο Παραλίμνι.

Ομάδα 7: Αγία Τριάδα, Μάλαμα, Βρυσούδια και λεωφόρος Πρωταρά από το πρατήριο EKO μέχρι την ταβέρνα Λαξιά. Νότιο τμήμα Ορμήδειας και Ξυλοφάγου.

Ομάδα 8: Αραδίππου, κτηνοτροφική και βιοτεχνική περιοχή Αραδίππου.

Ομάδα 9: Περιοχή μεταξύ Μενεού και Δρομολαξιάς, από την εκκλησία Τιμίου Προδρόμου Δρομολαξιάς μέχρι το αεροδρόμιο, και κτηνοτροφική περιοχή Δρομολαξιάς. Περιοχή ΠΕΛΕΤΙΚΟ στην Αραδίππου και Καλό Χωριό. Πάνω και Κάτω Λεύκαρα και Βαβατσινιά.

Ομάδα 10: Περιοχή πολυκατοικίας Δήπα μέχρι το παλαιό ΓΣΖ Λάρνακας, περιοχή Στοάς Νικολαΐδη και μέρος της Ερμού. Παραλίμνι, δρόμος Παραλιμνίου–Σωτήρας και Οικισμός Μελιζόνα.

Ομάδα 11: Περιοχή Fairways, LIDL, Radisson Blu, Καθαρής και Novel Tower Λάρνακας.

Ομάδα 12: Βρυσούλλες. Περιοχή πρώην Διυλιστηρίων Λάρνακας. Πύλα–Ορόκλινη, περιοχή αερογέφυρας αυτοκινητόδρομου.

Ομάδα 15: Γεωργικές περιοχές Σωτήρας, Λιοπέτρι και ανατολικό Ξυλοφάγου. Σωτήρα και ανατολικό Φρέναρος. Δερύνεια, από την περιοχή CYTA μέχρι τα φώτα του Νοσοκομείου και οδός Αγίας Μαρίνας. Από το αεροδρόμιο προς τις παραλιακές περιοχές Μενεού και Περβολιών.

Ομάδα 16: Μέρος της Κοφίνου, Αγγλισίδες, Κιβισίλι, Αλαμινός και Μαζωτός. Πυργά. Μοσφιλωτή και δυτικό τμήμα Πυργών στην περιοχή Σκύρα Λίμα. Μέρος του Ζυγίου, Μαρώνι και περιοχή Πεντάσχοινος. Μέρος του Μαρωνιού, Ψεματισμένος, Καλαβασός και Χοιροκοιτία. Τρούλλοι. Αβδελλερό. Αγγλισίδες, Μενόγεια, Μαζωτός, μέρος Αναφωτίδας, Κιβισίλι και Σοφτάδες.

Ομάδα 17: Ορόκλινη και Πύλα.

Ομάδα 18: Συνοικισμός Παραλιμνίου, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, γήπεδα Παραλιμνίου και περιοχή Αγίου Παντελεήμονα.

Ομάδα 22: Περιοχή βόρεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας και λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Περιοχή Μακένζι. Περιοχή JUMBO και βόρεια Λειβάδια. Περιοχή Βεργίνας και Συνοικισμός Ζήνων. Αγροτικές και ανατολικές περιοχές Σωτήρας. Βόρειο τμήμα Αθηένου. Παραλίμνι, λεωφόρος 1ης Απριλίου και Α΄ Δημοτικό Παραλιμνίου.