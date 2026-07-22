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ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Γυναίκα απείλησε με μαχαίρι τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη επειδή… βαριόταν στις διακοπές

 22.07.2026 - 22:16
Απίστευτο: Γυναίκα απείλησε με μαχαίρι τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη επειδή… βαριόταν στις διακοπές

«Άνοιξα τα μάτια μου και την είδα με το μαχαίρι στο χέρι». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε ένας 40χρονος τις στιγμές τρόμου που έζησε το βράδυ της Τρίτης, όταν μετά από καβγά με τη σύντροφό του, την είδε να κρατάει μαχαίρι και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Το ζευγάρι ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα από την Ελβετία, ωστόσο οι ξέγνοιαστες στιγμές πήραν μια εντελώς διαφορετική τροπή. Όπως κατέθεσε ο άντρας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση με την αυτόφωρη διαδικασία, είχαν μια έντονη λογομαχία με την 32χρονη σύντροφό του και, όταν πίστευε ότι ηρέμησε η κατάσταση, ξάπλωσε στο κρεβάτι.

«Άνοιξα τα μάτια μου και την είδα να κρατάει στο χέρι της το μαχαίρι. Φοβήθηκα πολύ και κάλεσα την αστυνομία. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω και πώς να αντιδράσω. Γίνονται πολλά πράγματα, δεν ήξερα πού θα έφτανε και πώς θα αντιδρούσε για να γίνει το δικό της. Δεν νομίζω όμως ότι πραγματικά θα μου έκανε ζημιά», κατέθεσε.

Ο ίδιος τόνισε πως μετά το περιστατικό η γυναίκα, με την οποία διατηρεί δεσμό τα τελευταία τρία χρόνια, του ζήτησε συγγνώμη.

Στην απολογία της η κατηγορούμενη ανέφερε ότι αιτία του καβγά με τον σύντροφό της στάθηκε το γεγονός ότι ήρθαν για διακοπές στην Ελλάδα, όμως δεν ακολουθούσαν το πρόγραμμα που ήθελε όσον αφορά τις δραστηριότητες και τα σημεία που θα επισκέπτονταν.

«Όλα τα ζευγάρια μαλώνουν. Ήρθαμε από Ζυρίχη για να περάσουμε ωραίες διακοπές. Τον περισσότερο καιρό όμως ήμασταν μέσα στο σπίτι. Βαρέθηκα που δεν βγαίναμε και ήμασταν συνέχεια στο σπίτι, και του ζήτησα να γυρίσω πίσω στην Ελβετία νωρίτερα».

Σχετικά με το επίδικο περιστατικό, η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για παρεξήγηση, καθώς εκείνη την ώρα έβγαινε από την κουζίνα και έτσι κρατούσε το μαχαίρι στο χέρι της, χωρίς να έχει σκοπό να απειλήσει τον σύντροφό της.

«Ξαφνιάστηκα, δεν ξέρω πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και ο σύντροφός μου ειδοποίησε την αστυνομία», σημείωσε.

Το δικαστήριο τελικά την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή απειλή και της επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, με τριετή αναστολή.

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