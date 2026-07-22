Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVideoGate: Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών - Ζητούν το πλήρες πόρισμα στη Βουλή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VideoGate: Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών - Ζητούν το πλήρες πόρισμα στη Βουλή

 22.07.2026 - 22:58
VideoGate: Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών - Ζητούν το πλήρες πόρισμα στη Βουλή

Η υπόθεση VideoGate εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη. Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών θα συνέλθει εκτάκτως στις 31 Ιουλίου, προκειμένου να εξετάσει τα δεδομένα που προκύπτουν από το πόρισμα, αλλά και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι τελευταίες εξελίξεις για το κράτος δικαίου.

Παράλληλα, τίθεται αίτημα όπως το πλήρες πόρισμα κατατεθεί στη Βουλή, ώστε να τεθεί ενώπιον των μελών της Επιτροπής και να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Την πραγματοποίηση της έκτακτης συνεδρίας γνωστοποίησε η βουλεύτρια του Κινήματος Άλμα, Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Την ίδια ώρα, ΑΚΕΛ και Κίνημα Άλμα επιμένουν στη δημοσιοποίηση ολόκληρου του πορίσματος, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τα συμπεράσματα του ανακριτή. Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι μόνο μέσω της πλήρους κοινοποίησης του πορίσματος μπορεί να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος, ενώ το Άλμα υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση. Παράλληλα, ζητά από τον Γενικό Εισαγγελέα ενημέρωση για την πορεία της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αφορά το έργο στο Μαρί και τις ενέργειες που έγιναν μετά τη διαβίβασή της.

Από την πλευρά του, ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι όλα τα ερωτήματα που έχουν προκύψει πρέπει να απαντηθούν μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες και χωρίς καμία συγκάλυψη, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει επιλεκτική αποδοχή ή απόρριψη πορισμάτων, ανάλογα με τα πρόσωπα που αφορούν. Στο ίδιο πνεύμα, η ΔΗΠΑ επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της έρευνας αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, σημειώνοντας πως η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο σεβασμός στο κράτος δικαίου πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτες αρχές.

Την ίδια στιγμή, ο δικηγόρος της Black Cube, Αντώνης Δημητρίου, απέρριψε εκ νέου τους ισχυρισμούς περί υβριδικής επίθεσης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, το βιντεοληπτικό υλικό που παραδόθηκε είναι αυθεντικό, ενώ επανέλαβε ότι η εταιρεία είχε εξαρχής θέσει ως προϋπόθεση να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την εργοδότησε για την παραγωγή του βίντεο, θέση την οποία εξακολουθεί να διατηρεί.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προειδοποίηση για οδηγούς: Αυτά είναι τα οχήματα που κρίθηκαν επικίνδυνα – Δείτε αν είναι και το δικό σας
«Έδωσα €8.000 για πολυέλαιο, αλλά δεν τον είδα ποτέ» – Νέες μαρτυρίες στη δίκη της Μονής Αββακούμ
Καύσιμα: Η Κύπρος «καίγεται» από τις αυξήσεις – Στις δύο μοναδικές χώρες της ΕΕ με άνοδο στη βενζίνη
Μαχαιρώματα στη Λευκωσια: Στο νοσοκομείο 30χρονος - Μαρτυρία «έκαψε» δύο νεαρούς - Φόρεσαν χειροπέδες
Σοκάρει η περιγραφή του θυρωρού που βρήκε νεκρό τον Σταύρο Γεωργίου: «Οι κόρες του έβαλαν τα κλάματα»
Έρχονται νέες ρυθμίσεις για τον θηλασμό – Τι προβλέπει η νέα πολιτική που ενέκρινε το Υπουργικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χριστοδουλίδης: «Με πολιτική βούληση μπορεί να υπάρξει λύση στο Κυπριακό»

 22.07.2026 - 22:33
Χριστοδουλίδης: «Με πολιτική βούληση μπορεί να υπάρξει λύση στο Κυπριακό»

Χριστοδουλίδης: «Με πολιτική βούληση μπορεί να υπάρξει λύση στο Κυπριακό»

Εργαζόμαστε για μια λύση βιώσιμη, λειτουργική, που να διασφαλίζει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της χώρας το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται, να δραστηριοποιούνται και να δημιουργούν, όπου το επιλέξουν, σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης στον χαιρετισμό του στην αντικατοχική εκδήλωση των Δήμων, Κοινοτήτων, προσφυγικών Σωματείων και οργανώσεων Κερύνειας, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Τύμβο Μακεδονίτισσας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης: «Με πολιτική βούληση μπορεί να υπάρξει λύση στο Κυπριακό»

Χριστοδουλίδης: «Με πολιτική βούληση μπορεί να υπάρξει λύση στο Κυπριακό»

  •  22.07.2026 - 22:33
VideoGate: Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών - Ζητούν το πλήρες πόρισμα στη Βουλή

VideoGate: Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών - Ζητούν το πλήρες πόρισμα στη Βουλή

  •  22.07.2026 - 22:58
ΕΔΕΚ: Κλείδωσαν οι ημερομηνίες για την εκλογή νέου Προέδρου – Τα ονόματα που ακούγονται

ΕΔΕΚ: Κλείδωσαν οι ημερομηνίες για την εκλογή νέου Προέδρου – Τα ονόματα που ακούγονται

  •  22.07.2026 - 21:20
Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο Αντώνης Δημητρίου, δικηγόρος της Black Cube

Videogate: «Δεν προκύπτει ότι το βίντεο αποτελεί υβριδική επίθεση κατά ΚΔ» - Όσα λέει ο Αντώνης Δημητρίου, δικηγόρος της Black Cube

  •  22.07.2026 - 12:26
Σε κάμερες, DNA και αποτυπώματα ψάχνει η Αστυνομία τον δολοφόνο του Σταύρου Γεωργίου - Mυστήριο με το κινητό του, που δεν βρέθηκε

Σε κάμερες, DNA και αποτυπώματα ψάχνει η Αστυνομία τον δολοφόνο του Σταύρου Γεωργίου - Mυστήριο με το κινητό του, που δεν βρέθηκε

  •  22.07.2026 - 20:35
Τέλος οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος για σήμερα – Δεν αποκλείονται νέες την Πέμπτη

Τέλος οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος για σήμερα – Δεν αποκλείονται νέες την Πέμπτη

  •  22.07.2026 - 22:11
Φωτιά σε όχημα στον δρόμο Αλασσας: Μαύροι καπνοί και κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε εικόνα

Φωτιά σε όχημα στον δρόμο Αλασσας: Μαύροι καπνοί και κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε εικόνα

  •  22.07.2026 - 19:45
Διπλή προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική: Έρχεται 44άρι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Διπλή προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική: Έρχεται 44άρι - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  22.07.2026 - 16:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα