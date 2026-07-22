VideoGate: Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών - Ζητούν το πλήρες πόρισμα στη Βουλή

Παράλληλα, τίθεται αίτημα όπως το πλήρες πόρισμα κατατεθεί στη Βουλή, ώστε να τεθεί ενώπιον των μελών της Επιτροπής και να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Την πραγματοποίηση της έκτακτης συνεδρίας γνωστοποίησε η βουλεύτρια του Κινήματος Άλμα, Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Την ίδια ώρα, ΑΚΕΛ και Κίνημα Άλμα επιμένουν στη δημοσιοποίηση ολόκληρου του πορίσματος, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τα συμπεράσματα του ανακριτή. Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι μόνο μέσω της πλήρους κοινοποίησης του πορίσματος μπορεί να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος, ενώ το Άλμα υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση. Παράλληλα, ζητά από τον Γενικό Εισαγγελέα ενημέρωση για την πορεία της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αφορά το έργο στο Μαρί και τις ενέργειες που έγιναν μετά τη διαβίβασή της.

Από την πλευρά του, ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι όλα τα ερωτήματα που έχουν προκύψει πρέπει να απαντηθούν μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες και χωρίς καμία συγκάλυψη, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει επιλεκτική αποδοχή ή απόρριψη πορισμάτων, ανάλογα με τα πρόσωπα που αφορούν. Στο ίδιο πνεύμα, η ΔΗΠΑ επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της έρευνας αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, σημειώνοντας πως η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο σεβασμός στο κράτος δικαίου πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτες αρχές.

Την ίδια στιγμή, ο δικηγόρος της Black Cube, Αντώνης Δημητρίου, απέρριψε εκ νέου τους ισχυρισμούς περί υβριδικής επίθεσης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, το βιντεοληπτικό υλικό που παραδόθηκε είναι αυθεντικό, ενώ επανέλαβε ότι η εταιρεία είχε εξαρχής θέσει ως προϋπόθεση να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την εργοδότησε για την παραγωγή του βίντεο, θέση την οποία εξακολουθεί να διατηρεί.