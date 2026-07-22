Ολλανδία: Σύγκρουση τραμ στη γέφυρα του Ρότερνταμ - Πάνω από 15 τραυματίες - Βίντεο δείχνει το ατύχημα

Χριστοδουλίδης: «Με πολιτική βούληση μπορεί να υπάρξει λύση στο Κυπριακό»
Εργαζόμαστε για μια λύση βιώσιμη, λειτουργική, που να διασφαλίζει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της χώρας το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται, να δραστηριοποιούνται και να δημιουργούν, όπου το επιλέξουν, σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης στον χαιρετισμό του στην αντικατοχική εκδήλωση των Δήμων, Κοινοτήτων, προσφυγικών Σωματείων και οργανώσεων Κερύνειας, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Τύμβο Μακεδονίτισσας.