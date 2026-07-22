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ΔΙΕΘΝΗ

Ολλανδία: Σύγκρουση τραμ στη γέφυρα του Ρότερνταμ - Πάνω από 15 τραυματίες - Βίντεο δείχνει το ατύχημα

 22.07.2026 - 23:49
Ολλανδία: Σύγκρουση τραμ στη γέφυρα του Ρότερνταμ - Πάνω από 15 τραυματίες - Βίντεο δείχνει το ατύχημα

Τουλάχιστον 15 τραυματίες ενας εκ των οποίων σοβαρά, είναι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης δύο τραμ στην κεντρική γέφυρα Έρασμους στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η γέφυρα που εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Μάας και αποτελεί σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο, παραμένει κλειστή ενώ πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο μαζί με ένα ελικόπτερο του ΕΚΑΒ (air ambulance).

Δεκάδες μέλη του προσωπικού έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο για να απομακρύνουν τους τραυματίες με φορεία και αναπηρικά αμαξίδια.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που το ένα τραμ φαίνεται να προσκρούει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα άλλο ακινητοποιημένο βαγόνι.

Αρχικά, οι αρχές του Ρότερνταμ είχαν ανακοινώσει 18 τραυματίες, αλλά αναθεώρησαν σε 15, σύμφωνα με το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS.

«Είδαμε το βίντεο και είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι», δήλωσε η εταιρεία μεταφορών RET του Ρότερνταμ, υπεύθυνη για το τραμ στην πόλη.

«Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκαλύψουμε πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό», πρόσθεσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

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