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ΔΙΕΘΝΗ

Σκηνές τρόμου στην Ινδία: Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα και επιτέθηκε σε αμέριμνο υπάλληλο - Δείτε βίντεο

 22.07.2026 - 10:10
Σκηνές τρόμου στην Ινδία: Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα και επιτέθηκε σε αμέριμνο υπάλληλο - Δείτε βίντεο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Ινδία, όταν μια άγρια λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών και επιτέθηκε στον υπάλληλο, με κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν καρέ καρέ τη σφοδρή επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Τονταραϊσίνγκ, όταν το άγριο αιλουροειδές, που είχε ήδη προκαλέσει αναστάτωση στην πόλη, όρμησε ξαφνικά μέσα στο κατάστημα και επιτέθηκε στον 25χρονο υπάλληλο.

Στο βίντεο διακρίνεται η λεοπάρδαλη να πηδάει στο εσωτερικό του καταστήματος και να επιτίθεται στον νεαρό, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να αμυνθεί. Για λίγα δραματικά δευτερόλεπτα οι δύο παλεύουν σώμα με σώμα, μέχρι που ο 25χρονος καταφέρνει να απωθήσει το ζώο, να περάσει πίσω από τον πάγκο και να βγει τρέχοντας από το κατάστημα.

Πριν απομακρυνθεί, πρόλαβε να κατεβάσει το μεταλλικό ρολό, εγκλωβίζοντας τη λεοπάρδαλη στο εσωτερικό του καταστήματος.

Το άγριο ζώο συνέχισε να κινείται νευρικά μέσα στον χώρο, ρίχνοντας στο πάτωμα κιβώτια και μπουκάλια, πριν τελικά κρυφτεί κάτω από τον πάγκο.

Δείτε το βίντεο με την επίθεση:

Είχε επιτεθεί σε τρεις ανθρώπους

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το ίδιο ζώο είχε επιτεθεί νωρίτερα το πρωί και σε έναν εθελοντή δασοπροστασίας, ο οποίος είχε σπεύσει να ερευνήσει αναφορές κατοίκων για την παρουσία λεοπάρδαλης στην περιοχή.

Συνολικά τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το κατάστημα και εκκένωσαν την κεντρική αγορά για λόγους ασφαλείας.

Ακολούθησε επιχείρηση διάρκειας περίπου πέντε ωρών, με τη συμμετοχή ειδικών της άγριας ζωής, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το ζώο με ηρεμιστικό βέλος.

Ο 25χρονος υπάλληλος υπέστη τραύματα από τα νύχια της λεοπάρδαλης στο χέρι, στον ώμο και στη μύτη, ενώ και οι άλλοι δύο άνδρες τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, πρόκειται για αρσενική λεοπάρδαλη ηλικίας περίπου πέντε ετών, η οποία θα υποβληθεί σε κτηνιατρικές εξετάσεις πριν επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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