Κυκλοφόρησε το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day», οι εντυπωσιακές σκηνές δράσης με τον Μαρκ Ράφαλο
Το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day» κυκλοφόρησε την Τρίτη 21 Ιουλίου, λίγες ημέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα και σε αυτό κυριαρχούν οι εντυπωσιακές σκηνές δράσης με τον Μαρκ Ράφαλο στον ρόλο του Χαλκ.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εορτολόγιο: Ολα τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου
Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου - Δείτε φωτογραφίες
Περιμένεις επίδομα ή σύνταξη; Δες ποιες αιτήσεις εξετάζονται αυτή την εβδομάδα
Καμίνι η Κύπρος: Αγγίζει τους 43 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση
Videogate: Στο κενό οι υποψίες για ποινικά αδικήματα – Στήνουν στον τοίχο το πόρισμα κόμματα και νομικοί