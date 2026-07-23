Τηλεφωνικές απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί όταν απαντάτε σε κλήση

Η νέα αυτή απειλή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ειδικούς κυβερνοασφάλειας, αρκετοί από τους οποίους έχουν αλλάξει ακόμη και τις καθημερινές τους συνήθειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικονομική συντάκτρια Ρέιτσελ Ρίκαρντ Στράους, η οποία έχει επιλέξει να μην μιλά πρώτη όταν δέχεται κλήση από άγνωστο αριθμό.

Περιμένει να ακούσει πρώτα τον συνομιλητή της, καθώς ακόμη και ελάχιστα δευτερόλεπτα ηχογραφημένης ομιλίας ενδέχεται να αρκούν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αντιγράφου της φωνής της.

Πώς λειτουργεί η απάτη κλωνοποίησης φωνής

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Οι δράστες αποκτούν ένα σύντομο ηχητικό δείγμα από τηλεφωνική συνομιλία, βίντεο ή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, μέσω εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργούν μια συνθετική φωνή που ακούγεται σχεδόν πανομοιότυπη με την αυθεντική.

Στη συνέχεια επικοινωνούν με συγγενείς ή στενούς φίλους του θύματος, ισχυριζόμενοι ότι έχει συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα, ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη ή ότι απαιτείται άμεση οικονομική βοήθεια. Η πίεση του χρόνου και η συναισθηματική φόρτιση οδηγούν συχνά τα θύματα σε βιαστικές αποφάσεις, χωρίς να προλάβουν να επαληθεύσουν αν η κλήση είναι πραγματική.

Μια απειλή που μεγαλώνει συνεχώς

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτές οι επιθέσεις θα γίνονται ολοένα πιο αποτελεσματικές, καθώς τα εργαλεία AI εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό. Παράλληλα, το κόστος χρήσης τους μειώνεται, διευκολύνοντας την εξάπλωση τέτοιων πρακτικών σε μεγάλη κλίμακα. Ήδη στη Βρετανία έχουν καταγραφεί περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια περιστατικά οικονομικής απάτης μέσα σε έναν χρόνο, με τις συνολικές απώλειες να ανέρχονται σε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια λίρες.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι τα παραδοσιακά «σημάδια» μιας απάτης εξαφανίζονται. Τα εμφανή ορθογραφικά λάθη, η κακή σύνταξη και οι πρόχειρες ιστοσελίδες αντικαθίστανται από άρτια διαμορφωμένα κείμενα, πειστικά email και σελίδες που δύσκολα ξεχωρίζουν από τις αυθεντικές.

Πώς μπορούν να προστατευθούν οι πολίτες

Οι ειδικοί συνιστούν στις οικογένειες να συμφωνήσουν εκ των προτέρων σε μια μυστική λέξη ή φράση, την οποία θα γνωρίζουν μόνο τα κοντινά τους πρόσωπα. Αν κάποιος επικοινωνήσει ζητώντας χρήματα ή βοήθεια, η χρήση αυτής της λέξης μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετη επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγεται κάθε οικονομική συναλλαγή υπό καθεστώς πίεσης. Κλήσεις που επικαλούνται επείγουσες καταστάσεις, ζητούν απόλυτη μυστικότητα ή προτείνουν ασυνήθιστους τρόπους πληρωμής πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιφύλαξη. Η ασφαλέστερη επιλογή είναι πάντοτε η επικοινωνία με το πρόσωπο που υποτίθεται ότι χρειάζεται βοήθεια μέσω του γνωστού αριθμού τηλεφώνου του ή, στην περίπτωση τράπεζας ή δημόσιας υπηρεσίας, μέσω των επίσημων καναλιών.

Παλιές τακτικές που πλέον δεν λειτουργούν

Παράλληλα, παλιές τακτικές αντιμετώπισης — όπως η προσπάθεια να παραμείνει κάποιος περισσότερη ώρα στη γραμμή με έναν απατεώνα — θεωρούνται πλέον αναποτελεσματικές. Αντίθετα, όσο παρατείνεται μια συνομιλία τόσο αυξάνεται η πιθανότητα συλλογής επιπλέον ηχητικού υλικού που μπορεί να αξιοποιηθεί για νέες επιθέσεις.

Το βασικό μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: σε κάθε ύποπτη επικοινωνία απαιτούνται ψυχραιμία, διασταύρωση των πληροφοριών και αποφυγή κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων ή αποστολής χρημάτων. Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η επιβεβαίωση από μια δεύτερη αξιόπιστη πηγή αποτελεί την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις ολοένα πιο εξελιγμένες ψηφιακές απάτες.

Πηγή: e-radio.gr