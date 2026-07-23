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ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός σε πτήση προς το Λονδίνο: Έπαθαν τροφική δηλητηρίαση οι πιλότοι - Ο ένας κατέρρευσε

 23.07.2026 - 11:04
Συναγερμός σε πτήση προς το Λονδίνο: Έπαθαν τροφική δηλητηρίαση οι πιλότοι - Ο ένας κατέρρευσε

Τροφική δηλητηρίαση υπέστησαν στα 30.000 πόδια και οι τρεις πιλότοι πτήσης από την Ινδία με προορισμό το Λονδίνο, προκαλώντας αναστάτωση και αναταράξεις στην πτήση.

Μάλιστα, ένας από τους τρεις κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της πτήσης και χρειάστηκε να του χορηγηθεί οξυγόνο.

Οι άλλοι δύο κατάφεραν να οδηγήσουν το Boeing 777 στη Βρετανία και να το προσγειώσουν, αλλά τα συμπτώματά τους επιδεινώθηκαν.

Εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας δήλωσαν ότι η ασφάλεια της πτήσης δεν διακυβεύτηκε. Ωστόσο πηγές της Sun ανέφεραν πως «έχει ξεκινήσει επείγουσα έρευνα» δηλώνοντας πως «αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί».

Πηγές από το συνδικάτο πιλότων «Balpa» δήλωσαν ότι οι εργαζόμενοι είναι εξοργισμένοι επειδή είχαν προηγηθεί «δεκάδες» καταγγελίες για την υγιεινή στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν στην Ινδία.

Πηγή: cnn.gr

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