Συναγερμός στη Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά στη Σκαρίνου - Δείτε βίντεο

Όπως ανέφερε ο κ. Λογγίνος, η πυρκαγιά βρίσκεται στα αρχικά στάδια και καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να τεθεί υπό έλεγχο πριν εξελιχθεί.

«Ανταποκρίθηκαν πυροσβεστικά οχήματα, είναι στα αρχικά στάδια. Προσπαθούμε να την θέσουμε υπό έλεγχο. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα την κατασβέσουμε», ανέφερε.

Ο Αρχιπύραρχος σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη για εκδήλωση πυρκαγιών, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της χαμηλής υγρασίας και των ανέμων που επικρατούν, καλώντας τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.