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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στη Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά στη Σκαρίνου - Δείτε βίντεο

 23.07.2026 - 11:39
Συναγερμός στη Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά στη Σκαρίνου - Δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή της Σκαρίνου, κοντά στον πυροσβεστικό σταθμό Βασιλικού, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για περιορισμό της, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εθνικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος.

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Όπως ανέφερε ο κ. Λογγίνος, η πυρκαγιά βρίσκεται στα αρχικά στάδια και καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να τεθεί υπό έλεγχο πριν εξελιχθεί.

«Ανταποκρίθηκαν πυροσβεστικά οχήματα, είναι στα αρχικά στάδια. Προσπαθούμε να την θέσουμε υπό έλεγχο. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα την κατασβέσουμε», ανέφερε.

Ο Αρχιπύραρχος σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη για εκδήλωση πυρκαγιών, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της χαμηλής υγρασίας και των ανέμων που επικρατούν, καλώντας τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

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