Νυφική φωτογραφία από το 1974 αναζητά τους ιδιοκτήτες της – Συγκινητική έκκληση από τα κατεχόμενα

Την ανάρτηση έκανε χρήστης του διαδικτύου που διαμένει στα κατεχόμενα, στην ομάδα Cypriot Memories – The Hallouminati, εξηγώντας ότι η φωτογραφία βρέθηκε στο σπίτι όπου εγκαταστάθηκε η οικογένεια της γιαγιάς του μετά τα γεγονότα του 1974. Όπως αναφέρει, η θεία του τη διατηρεί μέχρι σήμερα.

Στην ανάρτησή του γράφει:

«Αυτή η φωτογραφία βρέθηκε το 1974 στο σπίτι στο χωριό Άκανθου, στη Βόρεια Κύπρο, όπου είχε εγκατασταθεί η οικογένεια της γιαγιάς μου. Η θεία μου τη διατηρεί ακόμα. Μήπως αναγνωρίζει κανείς το Ελληνοκύπριο ζευγάρι στη φωτογραφία;»

Η δημοσίευση προκάλεσε έντονη συγκίνηση και μεγάλο ενδιαφέρον, με δεκάδες χρήστες να τη μοιράζονται και να προσπαθούν να αναγνωρίσουν το ζευγάρι. Πολλοί εξέφρασαν την ελπίδα ότι, έπειτα από περισσότερα από πενήντα χρόνια, η φωτογραφία θα επιστρέψει στην οικογένεια που την έχασε μέσα στις δραματικές συνθήκες της τουρκικής εισβολής και του εκτοπισμού.

Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν πως, παρά το πέρασμα των δεκαετιών, προσωπικά αντικείμενα, οικογενειακές φωτογραφίες και πολύτιμα κειμήλια εξακολουθούν να αποτελούν γέφυρες μνήμης και ανθρωπιάς, υπενθυμίζοντας τις ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα γεγονότα του 1974.

Όσοι αναγνωρίζουν το ζευγάρι ή διαθέτουν σχετικές πληροφορίες καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω της συγκεκριμένης ανάρτησης, με την ελπίδα ότι η φωτογραφία θα βρει τελικά τον δρόμο της πίσω στους νόμιμους κατόχους της.