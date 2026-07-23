Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου οι εφημερίδες: Videogate, φόβοι για μπλακ άουτ και Κυπριακό στο επίκεντρο

Η «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Προκαλούν το δημόσιο αίσθημα» γράφει στο κύριο της θέμα σε σχέση με το πόρισμα για το Videogate ότι η Βουλή θα συζητήσει το θέμα και «ανοίγει όσα επιχείρησε να κλείσει η ανακοίνωση Πασχαλίδη». Σε άλλο της θέμα γράφει πως Βρυξέλλες και Άγκυρα διαμορφώνουν το έδαφος πριν από την τριμερή αποστολή του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο. Αλλού, γράφει πως εκ περιτροπής περικοπές ρεύματος ταλαιπώρησαν χθες τους καταναλωτές.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Πρώην Υπουργοί στο μικροσκόπιο της ΝΥ» γράφει πως Γιώργος Λιλλήκας και Γιώργος Λακκοτρύπης εμφανίζονται στο 26ωρο οπτικοακουστικό υλικό του Videogate και αναμένεται να τεθούν υπό αξιολόγηση από την ομάδα της Νομικής Υπηρεσίας. Αλλού, γράφει για τους πρώτους των πρώτων, τους 10 μαθητές που πέτυχαν το απόλυτο 20 στις παγκύπριες εξετάσεις. Επίσης, γράφει για την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Δήμο Λεμεσού, η οποία εντοπίζει παρανομίες και παρατυπίες.

Ο «Φιλελεύθερος» κάτω από τον τίτλο «Με την ψυχή στο στόμα για ρεύμα» γράφει πως βλάβες της ΑΗΚ οδήγησαν σε περικοπές ρεύματος χθες ενώ η κατάσταση θα είναι οριακή και σήμερα. Σε άλλο του θέμα γράφει πως πάγωσε η επένδυση στην Τρόζενα καθώς ο επενδυτής ζητά σαφείς απαντήσεις για τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Αλλού, γράφει πως στην ΕΔΕΚ στήνουν κάλπες στις 5 Σεπτεμβρίου για εκλογή του νέου προέδρου του κόμματος.

Η «Χαραυγή» στο κύριο πρωτοσέλιδο της θέμα με τίτλο «"Η κοροϊδία δεν θα περάσει"» γράφει πως το ΑΚΕΛ ανοίγει στη Βουλή τον φάκελο του Videogate και απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία. Αλλού, γράφει για τον καύσωνα που επικρατεί στην Κύπρο με την υποχρεωτική διακοπή εξωτερικών εργασιών και τον κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές. Σε άλλο της θέμα γράφει πως ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ απαιτούν άμεσες αλλαγές στο σύστημα διορισμών πριν από το 2027.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail” υπό τον τίτλο «Το ρίσκο για μπλάκ άουτ είναι κρίσιμο καθώς ανεβαίνει η ζήτηση», γράφει στο κύριο της θέμα για τον κίνδυνο για μπλάκ άουτ στο ρεύμα καθώς μια μονάδα παραγωγής στην Δεκέλεια είναι εκτός λειτουργίας. Σε άλλο της θέμα γράφει πως η Ρίτα Σούπερμαν του ΔΗΣΥ αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο Προσφυγικής Πολιτικής του ΔΗΣΥ. Αλλού, γράφει πως ο Δήμος Λεμεσού ρίχνει την ευθύνη στην προηγούμενη Δημαρχία για τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ