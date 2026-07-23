Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Από την κοινή παρέα στο φονικό στο δικηγορικό γραφείο - Η ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου που συνελήφθη

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο κατηγορούμενος και το θύμα δεν συνδέονταν με σχέση δικηγόρου - πελάτη, αλλά είχαν βρεθεί το τελευταίο βράδυ πριν από το έγκλημα στην ίδια παρέα.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν τι οδήγησε στη φονική συμπλοκή που εκτυλίχθηκε στο δικηγορικό γραφείο του 73χρονου, καθώς εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να φωτίσουν το κίνητρο της δολοφονίας.

Η έξοδος, η στάση στο γραφείο, το φονικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, μετά την έξοδό τους ο Σταύρος Γεωργίου φέρεται να πρότεινε στον 28χρονο να τον μεταφέρει στο σπίτι του.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς, οι δύο άνδρες σταμάτησαν προηγουμένως στο δικηγορικό γραφείο του ποινικολόγου, όπου ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός που κατέληξε σε βίαιη συμπλοκή.

Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι τον χτύπησε μέχρι θανάτου, ενώ έχει αναφέρει στους αστυνομικούς και τον λόγο που, κατά τους ισχυρισμούς του, προκάλεσε τη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Πώς εντόπισαν τον δράστη της δολοφονίας

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έφτασαν στα ίχνη του αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Η παρουσία του στον χώρο του εγκλήματος επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, μέσω αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στο γραφείο του θύματος.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε στην οδό Αχαρνών και συνελήφθη, ενώ ένα ακόμη στοιχείο που αξιολογήθηκε από τους αστυνομικούς ήταν το γεγονός ότι έφερε σπασμένο χέρι.

Το προφίλ του 28χρονου

O Αιγύπτιος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές Αρχές.

Ο κατηγορούμενος είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 2023, το οποίο απορρίφθηκε τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό. Το 2024 κατέθεσε νέο, μεταγενέστερο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε, με την τελεσίδικη απόφαση να του επιδίδεται στα τέλη του 2025. Παράλληλα, από τον Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης.

Ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, με τους αστυνομικούς να επικεντρώνουν πλέον την έρευνά τους στις συνθήκες και κυρίως στο κίνητρο που οδήγησε στην άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου.

Το χρονικό της δολοφονίας

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου, όταν οι ανήλικες κόρες του 73χρονου ποινικολόγου, ανήσυχες επειδή για ώρες δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, μετέβησαν στο γραφείο του για να τον αναζητήσουν.



Ο χώρος, τον οποίο ο Σταύρος Γεωργίου χρησιμοποιούσε ως δικηγορικό γραφείο αλλά και περιστασιακά για διαμονή, άνοιξε με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας. Εκεί οι δύο ανήλικες βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, καθώς εντόπισαν τον πατέρα τους νεκρό στο πάτωμα μέσα σε λίμνη αίματος και χωρίς τα ρούχα του.

Πηγή: protothema.gr