Μιχαηλίδου στους πρωτεύσαντες των Παγκυπρίων: «Στόχος ένα πιο ανθρώπινο δημόσιο σχολείο»

Η κ. Μιχαηλίδου συνεχάρη τους μαθητές για την επιτυχία τους και ανέφερε ότι οι εισηγήσεις τους μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και πιο ελκυστικού σχολείου. Όπως είπε, στόχος του Υπουργείου είναι «να μειώσουμε την ύλη και την ανάγκη για φροντιστήρια, να προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες για ολοήμερο σχολείο και, κυρίως, να καταστήσουμε το σχολείο πιο ελκυστικό».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Η Υπουργός σημείωσε ότι η επιτυχία των πρωτευσάντων αποτελεί την αρχή μιας νέας φάσης στη ζωή τους, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στα παιδιά που δεν εξασφάλισαν τη θέση που επιθυμούσαν.

«Αυτό δεν είναι το τέλος. Αντιθέτως, ανοίγονται πολλοί δρόμοι μπροστά τους», είπε, προσθέτοντας ότι μπορούν να προσπαθήσουν ξανά ή να ακολουθήσουν διαφορετική ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία.

Κάλεσε τους μαθητές να αναφέρουν τι τους βοήθησε να πετύχουν και να εισηγηθούν αλλαγές στο σχολείο. «Έχετε περάσει περίπου 13 χρόνια στο σχολείο, μαζί με την προσχολική εκπαίδευση. Νομίζω ότι είστε οι καταλληλότεροι σύμβουλοί μας», ανέφερε.

Ο Χρίστος Καλυβίτης, ο οποίος εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, εισηγήθηκε τη μείωση των μη εξεταζόμενων μαθημάτων στη Γ΄ Λυκείου. Ως θετικό στοιχείο ανέφερε ότι η σχολική του πορεία τον ωρίμασε και του πρόσφερε, πέρα από γνώσεις, εφόδια για τη ζωή.

Ο Νικόλας Χρίστου, ο οποίος εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, πρότεινε μικρότερη βαρύτητα και διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης των μη εξεταζόμενων μαθημάτων. Από το σχολείο ξεχώρισε τις σφαιρικές γνώσεις και τις σχέσεις που ανέπτυξε με φίλους και εκπαιδευτικούς.

Η Μαρίλια Κωνσταντίνου, η οποία εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, τάχθηκε επίσης υπέρ της μικρότερης βαρύτητας των μη εξεταζόμενων μαθημάτων. Θετικά αποτίμησε τις συζητήσεις στην τάξη, οι οποίες, όπως είπε, διεύρυναν τις γνώσεις της και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της.

Η Χαρά Ορφανού, η οποία εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, εισηγήθηκε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αναφέρθηκε θετικά στις ευρωπαϊκές δράσεις, μέσω των οποίων γνώρισε μαθητές από άλλες χώρες και ήρθε σε επαφή με διαφορετικούς τρόπους σκέψης.

Η Μαρίνα Χατζημιχαήλ, η οποία εξασφάλισε θέση στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, έθεσε το ζήτημα του μεγάλου όγκου ύλης στην κλασική κατεύθυνση, κυρίως στην Ιστορία και στα Αρχαία Ελληνικά. Ως θετικό στοιχείο ανέδειξε τις ευκαιρίες και τις δράσεις που προσφέρθηκαν από το Υπουργείο και τους εκπαιδευτικούς.

Ο Αχιλλέας Παπαδημητρίου, ο οποίος εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, είπε ότι το σχολείο πρέπει να είναι περισσότερο μαθητοκεντρικό και να μην περιορίζεται στην προετοιμασία για τις εξετάσεις, αλλά να καλλιεργεί δεξιότητες και να προετοιμάζει για την αγορά εργασίας. Ως θετικό στοιχείο ξεχώρισε τις ευκαιρίες που προσφέρουν ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Erasmus+.

Ο Γιώργος Λιπέρτης, ο οποίος εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ζήτησε να αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερες κλίσεις κάθε μαθητή και εισηγήθηκε λιγότερο προβλέψιμα θέματα, κυρίως στην Έκθεση, ώστε να καλλιεργείται η κριτική σκέψη αντί της απομνημόνευσης. Αναφέρθηκε θετικά στην εξατομικευμένη στήριξη των εκπαιδευτικών και στη συμβολή των Νέων Ελληνικών στην πολύπλευρη εξέταση σύγχρονων θεμάτων.

Ο Πέτρος Νικολάου, ο οποίος εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναφέρθηκε στην ανάγκη καλλιέργειας του χαρακτήρα και των ηθικών αξιών, καθώς και αναβάθμισης των σχολικών υποδομών στην Πάφο. Είπε ότι το σχολείο τον βοήθησε να ωριμάσει, ενώ ξεχώρισε τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα Erasmus+ στην Πολωνία.

Κλείνοντας τη συνάντηση, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι οι μαθητές αποτύπωσαν μέσα από τις τοποθετήσεις τους τον ρόλο του δημόσιου σχολείου.

«Το δημόσιο σχολείο είναι για όλα τα παιδιά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρέπει να βοηθά τους μαθητές να κοινωνικοποιούνται, να δημιουργούν σχέσεις και φιλίες και να συνδέονται με τους εκπαιδευτικούς τους.

«Πρέπει να προσφέρει χώρο για συζήτηση, να μην περιορίζεται μόνο στην ύλη και στα μαθήματα, αλλά να είναι και περισσότερο ανθρώπινο», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό συνάδει με τον στόχο για ένα πιο μαθητοκεντρικό σχολείο.

Αναφερόμενη στις εισηγήσεις των μαθητών, είπε ότι το Υπουργείο κρατεί την ανάγκη για λιγότερη ύλη και μεγαλύτερη έμφαση στην κριτική σκέψη και στη δημιουργικότητα, αντί της αποστήθισης, και ότι θα εξετάσει τη βαρύτητα των εξεταζόμενων και μη εξεταζόμενων μαθημάτων.

«Ακούμε όσα μας λέτε και θα τα συζητήσουμε με τους συνεργάτες μας», ανέφερε.

Υπογράμμισε, ακόμη, τη σημασία του Erasmus+ και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καλώντας τους μαθητές να αξιοποιήσουν αντίστοιχες ευκαιρίες κατά την πανεπιστημιακή τους πορεία.

«Η μόνη δική μου συμβουλή είναι να μη σταματήσετε να ονειρεύεστε και να μη σταματήσετε να προσπαθείτε», είπε. «Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Μην αφήνετε κανέναν να σας πείσει για το αντίθετο», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο επόμενο στάδιο της ζωής τους, σημειώνοντας ότι «είστε το μέλλον αυτού του τόπου».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ