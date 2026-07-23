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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πασχαλίδης για Videogate: «Το πόρισμα εισηγείται ποινικές διώξεις, δεν αθωώνει τους πάντες»

 23.07.2026 - 14:04
Πασχαλίδης για Videogate: «Το πόρισμα εισηγείται ποινικές διώξεις, δεν αθωώνει τους πάντες»

Στις επικρίσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν την παράδοση του πορίσματός του για την υπόθεση Video Gate απάντησε την Πέμπτη ο Ποινικός Ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια διαστρέβλωσης των συμπερασμάτων του για πολιτικές σκοπιμότητες, ενώ επανέλαβε ότι έχει εισηγηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα την ποινική δίωξη πολιτικά και μη εκτεθειμένων προσώπων για αδικήματα που αφορούν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Πασχαλίδης αναφέρει ότι προχώρησε στην παρέμβαση επειδή διαπίστωσε «προσπάθεια διαστρέβλωσης» του πορίσματός του, «με στόχο την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων», καθώς και «προσβολή της αξιοπρέπειας» του, σημειώνοντας ότι δεν είχε πρόθεση να τοποθετηθεί δημόσια.

Διευκρινίζει ότι ο ρόλος του ήταν αποκλειστικά εκείνος του Ποινικού Ανακριτή, με συγκεκριμένους όρους εντολής, και όχι Ερευνητικής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι «είτε από άγνοια, είτε από σύγχυση, είτε εσκεμμένα» αρνούνται να το αναγνωρίσουν.

Αναφερόμενος στη μη δημοσιοποίηση του πορίσματος, σημειώνει ότι δεν θα είχε αντίρρηση να δοθεί στη δημοσιότητα, εφόσον είχαν ολοκληρωθεί όλες οι έρευνες, εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο σήμερα θα μπορούσε να παραβιάσει το τεκμήριο αθωότητας, σε περίπτωση που ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Απορρίπτει επίσης την κριτική ότι δεν εξέτασε τις πολιτικές ή ηθικές διαστάσεις της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν περιλαμβανόταν στους όρους εντολής του ως Ποινικού Ανακριτή.

Σε σχέση με την παράδοση του πορίσματος στις 20 Ιουλίου, απαντά ότι η ημερομηνία υπαγορεύθηκε από τους όρους εντολής του, οι οποίοι έληγαν εκείνη την ημέρα, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα απαιτούσε αδικαιολόγητη παράταση της έρευνας, η οποία είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Ο κ. Πασχαλίδης αναφέρει ότι το πόρισμά του καταλήγει τεκμηριωμένα στο συμπέρασμα πως «δεν έχουν παραβιασθεί οποιεσδήποτε πρόνοιες του Ποινικού Κώδικα», προσθέτει όμως ότι, μετά την αξιολόγηση της μαρτυρίας και της σχετικής νομολογίας, κατέληξε πως υπάρχει παραβίαση του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικού) Νόμου από «πολιτικά και μη εκτεθειμένα πρόσωπα».

«Υπό το φως της διαπίστωσής μου ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα από αριθμό πολιτικά και μη εκτεθειμένων προσώπων και της εισήγησής μου για ποινική δίωξη των εν λόγω προσώπων, εύλογα εγείρονται τα ερωτήματα: Στη βάση ποιων γεγονότων "κάποιοι" καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι με το πόρισμά μου αθωώνω και απαλλάσσω τους πάντες και τα πάντα;», αναφέρει.

Παράλληλα, απορρίπτει τους υπαινιγμούς ότι ο διορισμός του στη θέση του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.) αποτέλεσε προϊόν συναλλαγής με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει, «ο διορισμός μου στην θέση του Προέδρου της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. ουδόλως συνιστά προϊόν συναλλαγής με τον Πρόεδρο», προσθέτοντας ότι ούτε γνωρίζει προσωπικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ούτε υπήρξε οποιοδήποτε αντάλλαγμα, ενώ σημειώνει ότι ο διορισμός έγινε, όπως προβλέπει η νομοθεσία, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα.

Καταλήγοντας, ο κ. Πασχαλίδης αναφέρει ότι η ανακοίνωση εκδόθηκε «για την τοποθέτηση των πραγμάτων στην ορθή τους διάσταση και τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας και της υπόληψής μου», προσθέτοντας ότι υπηρέτησε τα καθήκοντά του «χωρίς φόβο, πάθος και προκατάληψη» και καταλήγοντας με τη φράση: «Αν κάποιος το αμφισβητεί ας μιλήσει τώρα, διαφορετικά ας σιωπήσει».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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Επιτροπή Θεσμών: Ζητά ολόκληρο το πόρισμα για το Videogate – Καλείται ο Ανδρέας Πασχαλίδης στην έκτακτη συνεδρία

Έκτακτη συνεδρία για την υπόθεση του Videogate και το πόρισμα του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, με στόχο να εξετάσει το σύνολο της ανακριτικής διαδικασίας και τα συμπεράσματα της έρευνας, ενώ θα ζητηθεί και η κατάθεση ολόκληρου του πορίσματος στη Βουλή.

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