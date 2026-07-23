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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρεκόρ όλων των εποχών στη ζήτηση ρεύματος στην Κύπρο – Ενισχύεται το σύστημα με την επαναφορά μονάδων

 23.07.2026 - 15:29
Ρεκόρ όλων των εποχών στη ζήτηση ρεύματος στην Κύπρο – Ενισχύεται το σύστημα με την επαναφορά μονάδων

Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε το μεσημέρι της Πέμπτη η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, είπε στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, Χάρης Ζαβαλλής. Παρόλα αυτά, ο κ. Ζαβαλλής εκτίμησε ότι δεν θα χρειαστεί να γίνουν περικοπές ρεύματος.

"Σήμερα είχαμε ρεκόρ ζήτησης όλων των ετών. Είμαστε πάνω από 1.370MW το μεσημέρι, μπορεί να προσεγγίσουμε και τα 1.380, παρόλο που η πρόβλεψή μας ήταν για 1.350+", είπε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ, στις 14:45 η συνολική ζήτηση ανερχόταν σε 1.372MW.

"Πάμε για το ρεκόρ ζήτησης φέτος και νομίζω ότι η σημερινή θα είναι και η μέρα με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια", ανέφερε ο κ. Ζαβαλλής.

Σε σχέση με τις βλάβες που είχαν σημειωθεί σε μονάδες της ΑΗΚ στη Δεκέλεια και το Βασιλικό την Τετάρτη και οδήγησαν σε εκ περιτροπές περικοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές, ο κ. Ζαβαλλής είπε ότι η ΑΗΚ παρέδωσε ήδη τη μία μονάδα στη Δεκέλεια. "Παρόλο που την αναμέναμε στα 60MW μας την έδωσε στα 30MW, επειδή παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα", σημείωσε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι σύντομα αναμένεται να παραδοθεί και η μονάδα στο Βασιλικό. "Μας είπαν ότι μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα και θα την έχουμε γύρω στις 6μμ. Ήδη κάνουν τις ενέργειες για να τη συγχρονίσουν", ανέφερε, εκτιμώντας ότι με την επαναφορά αυτών των δύο μονάδων "η ζήτηση θα καλυφτεί χωρίς κανένα πρόβλημα και θα έχουμε και κάποιες εφεδρείες στο σύστημα για κάποιο τυχόν απρόοπτο συμβάν".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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