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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δήμευση περιουσίας χιλιάδων ευρώ για υπόθεση ναρκωτικών - «Χάθηκαν» χρήματα και αυτοκίνητα - Φωτογραφίες

 23.07.2026 - 15:50
Δήμευση περιουσίας χιλιάδων ευρώ για υπόθεση ναρκωτικών - «Χάθηκαν» χρήματα και αυτοκίνητα - Φωτογραφίες

Διάταγμα δήμευσης περιουσίας συνολικής αξίας €164,585, εξέδωσε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού στο πλαίσιο εκδίκασης ποινικής υπόθεσης που αφορούσε εμπορία ναρκωτικών.

Μετά τον εντοπισμό πέραν των 5 κιλών κοκαΐνης και πέραν των 12 κιλών κάνναβης, τον Νοέμβριο του 2024 και διερεύνηση από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, η Αστυνομία προχώρησε στην καταχώρηση υπόθεσης εναντίον τεσσάρων προσώπων. Πρόκειται για δύο 52χρονους, έναν άνδρα ηλικίας 35 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 34 ετών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης η ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με τη ΜΟΚΑΣ, πραγματοποίησε οικονομική έρευνα εναντίον των κατηγορουμένων, στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων χρηματικά ποσά και αυτοκίνητα.

Στο πλαίσιο εκδίκασης της υπόθεσης στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, εκδόθηκε χθες διάταγμα δήμευσης περιουσίας, συνολικής αξίας €164,585 και συγκεκριμένα δήμευση περιουσίας του 35χρονου αξίας €144,585 και περιουσίας 34χρονης αξίας €20,000.

 

 

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