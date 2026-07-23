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ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς κάμερες και αποτυπώματα οδήγησαν στη σύλληψη του 28χρονου - Τι προηγήθηκε της δολοφονίας

 23.07.2026 - 16:24
Σταύρος Γεωργίου: Πώς κάμερες και αποτυπώματα οδήγησαν στη σύλληψη του 28χρονου - Τι προηγήθηκε της δολοφονίας

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας γύρω από την πολυκατοικία της 3ης Σεπτεμβρίου και αποτυπώματα οδηήγησαν στη σύλληψη του δολοφόνου του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τετάρτης, περίπου δύο 24ωρα μετά το άγριο έγκλημα.

Στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών πέρασαν χειροπέδες σε έναν 28χρονο άνδρα με καταγωγή από την Αίγυπτο, τα ίχνη του οποίου εντοπίστηκαν μέσα στο γραφείο του γνωστού δικηγόρου.

Το πρόσωπό του είχε αποτυπωθεί σε βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο των ερευνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος του αλλοδαπού δράστη εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, περιστατικό που έλαβε χώρα το 2024, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Τι προηγήθηκε της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος βρισκόταν σε κοινή παρέα με τον ποινικολόγο το βράδυ της Δευτέρας όταν ο 73χρονος προσφέρθηκε να τον γυρίσει στο σπίτι του.

Οι δύο άνδρες έκαναν στάση στο γραφείο της 3ης Σεπτεμβρίου όπου για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο διαπληκτίστηκαν με τον 28χρονο να τον χτυπάει μέχρι θανάτου.

"Ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, δεν είχε καλύψει το πρόσωπο του", αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδιοι αξιωματικοί σημειώνοντας ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Στο χώρο έγινε άμεσα έλεγχος για αποτυπώματα και γενετικό υλικό, που τελικά οδήγησε στη σύλληψη. Η έρευνα του Ελληνικού FBI, έτρεξε με γρήγορους ρυθμούς, καθώς υπήρχε ανησυχία ότι ο δράστης θα επιχειρούσε να εγκαταλείψει τη χώρα για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο δολοφόνος αμέσως μετά το έγκλημα προσπάθησε να εξαφανίσει το κινητό τηλέφωνο του θύματος θέλοντας πιθανότατα να σβήσει επικοινωνίες που θα αποκάλυπταν τη ταυτότητα του και ενδεχομένως τα κίνητρα της δολοφονίας.

Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές Νίκο Καλόγρηα και Συμεών Μεσογίτη ο θάνατος του δικηγόρου επήλθε από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και το θώρακα οι οποίες προκλήθηκαν από θλων και αμβλύ όργανο. Εκτός από τα χτυπήματα που παραπέμπουν σε βίαιη επίθεση, κατά την εξέταση δεν διαπιστώθηκαντραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβόλο όπλο. Η εκτίμηση είναι ότι ο δράστης είχε χρησιμοποιήσει άγνωστο όργανο, είτε χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι του ποινικολόγου πάνω σε έπιπλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα ήταν γυμνό, σε εμβρυακή στάση.

"Μπαμπά, άνοιξέ μας"

"Μπαμπά, άνοιξέ μας", φώναζαν οι δυο δίδυμες κόρες του δικηγόρου το βράδυ της Τρίτης, χτυπώντας επανειλημμένα το κουδούνι του γραφείου στην 3ης Σεπτεμβρίου. Τον αναζητούσαν από το μεσημέρι χωρίς εκείνος να δίνει σημάδια ζωής.

Ο θάνατος είχε επέλθει ώρες νωρίτερα, πιθανότατα το βράδυ της Δευτέρας. Ένοικος που άκουσε τα επίμονα χτυπήματα του κουδουνιού, ειδοποίησε το θυρωρό, ο οποίος άνοιξε το γραφείο.

Τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν δίπλα από το άψυχο σώμα του Σταύρου Γεωργίου, δείχνουν ότι το έγκλημα είχε τελεστεί αρκετές ώρες πριν τον εντοπισμό του. Στο χώρο δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ούτε και ίχνη αναστάτωσης που θα παρέπεμπαν στη παρουσία διαρρηκτών.

"Δεν μπήκα πιο μέσα. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, σοκαρίστηκα με αυτό που είδα. Το κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η Αστυνομία και παρέδωσα το κλειδί", ανέφερε ο θυρωρός που άνοιξε την πόρτα των γραφείων και βρήκε τον ποινικολόγο στο πάτωμα δίπλα από το κρεββάτι. Σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα και ενοίκους της πολυκατοικίας, ο δικηγόρος συνήθιζε αρκετά βράδια να διανυκτερεύει σε δωμάτιο στα γραφεία.

ΠΗΓΗ: Thetoc.gr

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