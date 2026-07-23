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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό ατύχημα στη Λεμεσό - Σε κρίσιμη κατάσταση οδηγός φορτηγού μετά από τραυματισμό στο κεφάλι

 23.07.2026 - 18:18
Σοβαρό ατύχημα στη Λεμεσό - Σε κρίσιμη κατάσταση οδηγός φορτηγού μετά από τραυματισμό στο κεφάλι

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται οδηγός φορτηγού, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Πέμπτης κατά τη διάρκεια διαδικασίας ρυμούλκησης στο Τραχώνι της επαρχίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 2:30 μ.μ., όταν όχημα που ρυμουλκούσε φορτηγό με τη χρήση ιμάντα φέρεται να παρουσίασε μηχανική βλάβη.

Υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, μέρος του μηχανισμού της ρυμούλκησης αποκολλήθηκε και εκτινάχθηκε προς την καμπίνα του φορτηγού. Το μεταλλικό εξάρτημα χτύπησε με σφοδρότητα τον οδηγό στο κεφάλι, προκαλώντας του πολύ σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Επισκοπής, της Τροχαίας Λεμεσού, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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