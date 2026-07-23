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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 3 πρόσωπα για εμπρησμό αυτοκινήτου στη Λευκωσία - Ανήλικος ο ένας

 23.07.2026 - 19:02
Χειροπέδες σε 3 πρόσωπα για εμπρησμό αυτοκινήτου στη Λευκωσία - Ανήλικος ο ένας

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών προσώπων, ηλικίας 21, 18 και 17 χρόνων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στις 05 Ιουλίου, στην επαρχία Λευκωσίας.

Στοιχεία εναντίον των τριών υπόπτων προέκυψαν από τις εξετάσεις που έγιναν από το ΤΑΕ Λευκωσίας, το οποίο διερευνά την υπόθεση. Εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων οι τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν κατόπιν επιχείρησης που διενήργησε σήμερα το ΤΑΕ. Οι τρεις τους τέθηκαν υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο εμπρησμός διαπράχθηκε γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα στις 05 Ιουλίου, όταν κακόβουλα τέθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία 58χρονου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο, στην αυλή οικίας στην επαρχία Λευκωσίας.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κατέσβησαν την πυρκαγιά. Από την πυρκαγιά το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Κατά τις έρευνες που έγιναν σήμερα από τα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, για εντοπισμό των τριών υπόπτων, εντοπίστηκε και αυτοκίνητο, το οποίο στις 09 Απριλίου καταγγέλθηκε στην Αστυνομία ως κλοπιμαίο, αφού είχε κλαπεί από περιοχή στην επαρχία Λευκωσίας.

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