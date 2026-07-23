Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στην Αθήνα για συντονισμό με Μητσοτάκη ενόψει Γκουτέρες - Ενδεχομένως να συναντηθεί και με Φίτο

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην τελετή εγκαινίων του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Τιμίου Σταυρού και μέρους του Παραδοσιακού Πυρήνα Ομόδους», στο χωριό Όμοδος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για τη συνάντηση που θα έχει το ερχόμενο Σάββατο με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στην Αθήνα, είπε ότι «θα μεταβώ το Σάββατο το πρωί για μια ανταλλαγή απόψεων, ένα συντονισμό -που υπάρχει εξάλλου, αλλά θεωρήσαμε αναγκαίο και οι δύο να γίνει αυτή η συνάντηση, να μεταβώ στην Αθήνα- ενόψει της πολύ σημαντικής καθόδου του Γενικού Γραμματέα.

Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να έχουμε και τον κ. Φίτο, τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αμέσως μετά, και θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την κινητικότητα που εν πολλοίς εμείς δημιουργήσαμε μέσα από τις κινήσεις μας, μέσα από τη στρατηγική μας, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο, την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, από εκεί που διακόπηκαν το 2017».

Ερωτηθείς αν ενημέρωσε την κα Ολγκίν για τη συνάντηση του με την Πρόεδρο της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχει ενημερωθεί η ίδια γιατί γνωρίζετε ότι ήταν στις Βρυξέλλες. Είχε συναντήσεις ειδικότερα με τον κ. Φιτο, ενημερώθηκε για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταυτίζονται απόλυτα με τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει αύριο μια πολύ σημαντική συνάντηση, θα είναι στην Τουρκία, θα δει τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και ακολούθως θα έρθει στην Κύπρο. Είμαστε σε επαφή, έτσι ώστε την Κυριακή ή νωρίς τη Δευτέρα να γίνει μια συνάντηση με την κα Ολγκίν σε αναμονή της άφιξης του Γενικού Γραμματέα».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι στην αποψινή τελετή είναι παρόντα πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι σημαδιακή μέρα, το Υπουργικό Συμβούλιο είναι σύσσωμο εδώ, γιατί πραγματικά πιστεύουμε στις προοπτικές της ορεινής Κύπρου, της υπαίθρου μας, επενδύουμε. Και φυσικά το Όμοδος αποτελεί ένα κλασσικό παράδειγμα μιας πετυχημένης αξιοποίησης των ορεινών μας περιοχών.

Θέλω να αναφέρω ότι η παρούσα Κυβέρνηση, η διακυβέρνηση μας θα κληθεί τους αμέσως επόμενους μήνες να αποφασίσει τα σημαντικά έργα που θα γίνουν μέσα στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Έργα σε όλη την Κύπρο που θα ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, με τους κοινοτάρχες, τους δήμους, τις επαρχίες θέλω να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους για να πετύχουμε την αναζωογόνηση της υπαίθρου μας, όπου, εδώ, βλέπεις και την πραγματική κυπριακή φιλοξενία».