VIDEO: Δεν θα συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτόν στέλνει για να τον αντικαταστήσει

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Φειδίας Παναγιώτου εξηγεί ότι επέλεξε να μην συμμετάσχει ο ίδιος, καθώς θεωρεί πως δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για να συμβουλεύσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό.

Όπως αναφέρει, η απόφαση ελήφθη ενόψει και της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, κατά την οποία αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές διαβουλεύσεις για το Κυπριακό.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι ο Μάικ Σπανός δεν αποτελεί στέλεχος της Άμεσης Δημοκρατίας. Ωστόσο, σημειώνει ότι πρόκειται για πρόσωπο που εκτιμά ιδιαίτερα και θεωρεί πως διαθέτει την εμπειρία και τις γνώσεις που απαιτούνται, τόσο σε ό,τι αφορά το Κυπριακό όσο και σε ζητήματα οικονομίας.

Δείτε το βίντεο του Φειδία Παναγιώτου: