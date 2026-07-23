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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη στους Καταδρομείς: Έφυγε από τη ζωή αξιωματικός - Δείτε φωτογραφία του

 23.07.2026 - 19:32
Ανείπωτη θλίψη στους Καταδρομείς: Έφυγε από τη ζωή αξιωματικός - Δείτε φωτογραφία του

Ο ταξίαρχος ε.α. Ιορδάνης Τσιρκινίδης έφυγε από τη ζωή, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από ανάρτηση του Αλέξανδρου Μιχαηλίδη, ο οποίος απέτισε φόρο τιμής στην πορεία και την προσφορά του στις Μονάδες Καταδρομών.

Όπως αναφέρεται, ο εκλιπών διετέλεσε διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Μονάδων Καταδρομών στο Σταυροβούνι κατά την περίοδο 1983-1984, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη διοίκηση της 32 Μοίρας Καταδρομών στην Αθαλάσσα, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην εκπαίδευση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων.

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης περιγράφει τον Ιορδάνη Τσιρκινίδη ως έναν εξαιρετικό αξιωματικό, ο οποίος αποτέλεσε πρότυπο για πολλούς νέους στρατιωτικούς. Όπως σημειώνει, μετέδωσε στις νεότερες γενιές το ήθος, την πειθαρχία και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τις Μονάδες Καταδρομών, εμπνέοντας όσους είχαν την τύχη να υπηρετήσουν υπό τις διαταγές του.

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με το συγκινητικό μήνυμα: «Καλό ταξίδι κ. Διοικητά», εκφράζοντας τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη προς έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.

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