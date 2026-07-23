Από τη μια καύσωνας, από την άλλη κακοκαιρία: Πότε αναμένονται βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Αργότερα όμως, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη, στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως απόγειοι ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, στα ανατολικά και στα νότια, αλλά στα δυτικά και στα βόρεια θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Από νωρίς το απόγευμα όμως, θα πνέουν ισχυροί, 5 μποφόρ, στα προσήνεμα παράλια, ενώ παροδικά στα νοτιοανατολικά θα πνέουν μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι το πρωί μέχρι λίγο ταραγμένη, στα νότια και στα ανατολικά, αλλά μέχρι ταραγμένη στα δυτικά και στα βόρεια, για να καταστεί το απόγευμα γενικά μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά στο δυτικό μισό του νησιού, αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα όμως, θα σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, στα ανατολικά και στα νότια, μέχρι ταραγμένη στα βόρεια και ταραγμένη στα δυτικά.

Το Σάββατο και την Κυριακή, μετά τη διάλυση της κατά τόπους χαμηλής νέφωσης ή και ομίχλης νωρίς το πρωί, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Νεφώσεις όμως, που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές παράλιες περιοχές.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση το Σάββατο, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, για να παραμείνει στα ίδια επίπεδα την Κυριακή, τα οποία θα είναι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.