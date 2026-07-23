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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Εξετάζω μια μαζική επίθεση κατά του Ιράν, μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη

 23.07.2026 - 21:50
Τραμπ: Εξετάζω μια μαζική επίθεση κατά του Ιράν, μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με πλήγματα που, όπως ανέφερε, θα είναι μεγαλύτερα από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury».

Σε σύντομη συνέντευξή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται κοντά στη λήψη απόφασης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει το τελικό «πράσινο φως». «Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη. Βρίσκομαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε όλοι έτοιμοι γι’ αυτό» δήλωσε.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο αμερικανικό μέσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση ούτε έχουν δοθεί νέες εντολές προς τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση, εφόσον του ζητηθεί: «θα συμμετάσχει σε δύο λεπτά αν του το ζητήσω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε πάντως, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη συνδρομή άλλης χώρας για να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι ενδεχόμενη ισραηλινή συμμετοχή θα μπορούσε να έχει συνέπειες, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα προκαλούσε αντίποινα από την Τεχεράνη.

«Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία επιθυμεί να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία.

Δύο πηγές από την περιοχή, με γνώση των διαμεσολαβητικών προσπαθειών, δήλωσαν στο Axios ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση που της έχει υποβληθεί. «Προσπαθούμε, αλλά οι Ιρανοί δεν βοηθούν», ανέφερε μία από τις πηγές.

Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους τις τελευταίες 12 ημέρες, με στόχο να σταματήσουν τις επιθέσεις του Ιράν κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, το Ιράν συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, ενώ οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, έχουν ξεκινήσει επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, εντείνοντας περαιτέρω την κρίση σε έναν ακόμη κρίσιμο θαλάσσιο εμπορικό διάδρομο.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι, εάν οι Χούθι εξαπολύσουν νέες επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν. Όπως ανέφερε, οι Χούθι λειτουργούν ως πληρεξούσιοι της Τεχεράνης και σε μια τέτοια περίπτωση τόσο το Ιράν όσο και οι ίδιοι οι Χούθι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ισχυρή στρατιωτική απάντηση.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr 

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