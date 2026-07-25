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ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη - Στο νοσοκομείο 35χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό

 25.07.2026 - 07:55
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη - Στο νοσοκομείο 35χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 20.00 με το κέντρο της Άμεσης Δράσης να δέχεται κλήση για άνδρα ο οποίος έφερε τραύμα από όπλο - πιθανότατα από καραμπίνα- και βρίσκονταν τραυματισμένος έξω από το ΚΤΕΛ Μακεδονία.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 35χρονο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ζωής.

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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