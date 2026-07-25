Άγριο έγκλημα στην Πορτογαλία - Σατανικό ζευγάρι δολοφόνησε τον πρώην της κόρης του

Σύμφωνα με την πορτογαλική Notícias ao Minuto, οι τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν από την Δικαστική Αστυνομία (PJ) στο αεροδρόμιο Humberto Delgado της Λισαβόνας, λίγο πριν επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό τη Βραζιλία.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν επτά βαλίτσες, περίπου 20.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και διάφορα αντικείμενα που εκτιμάται ότι είχαν αγοραστεί με χρήματα που αφαιρέθηκαν από το θύμα.

Η σχέση με τη νεαρή Βραζιλιάνα και τα 20.000 ευρώ που εξαφανίστηκαν

Το θύμα, ο 60χρονος εργολάβος Φρανσίσκο Σόουζα, είχε γνωρίσει πριν από περίπου έναν χρόνο μια νεαρή Βραζιλιάνα, σχεδόν 40 χρόνια μικρότερή του. Οι δυο τους διατηρούσαν ερωτική σχέση και είχαν ταξιδέψει μαζί στη Βραζιλία.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Jornal de Notícias, ο επιχειρηματίας είχε επισκεφθεί το Ρεσίφε για να γνωρίσει την οικογένεια της συντρόφου του. Αργότερα, οι γονείς της ταξίδεψαν στην Πορτογαλία και φιλοξενήθηκαν στο Πόρτο.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της επίσκεψης εξαφανίστηκαν περίπου 20.000 ευρώ που ο Φρανσίσκο φύλαγε μέσα σε ένα κουτί παπουτσιών. Οι υποψίες στράφηκαν στους γονείς της νεαρής γυναίκας, γεγονός που οδήγησε στη λήξη της σχέσης.

Επέστρεψαν με συνεργό για να τον ληστέψουν

Οι Αρχές εκτιμούν ότι, αφού επέστρεψαν στη Βραζιλία και γνωρίζοντας πως ο 60χρονος διατηρούσε μεγάλα χρηματικά ποσά στο σπίτι του, οι γονείς της νεαρής κατήρτισαν σχέδιο ληστείας. Η κόρη τους, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν γνώριζε τίποτα για το σχέδιο.

Το ζευγάρι φέρεται να προσέλαβε έναν τρίτο άνδρα, στον οποίο υποσχέθηκε μέρος της λείας, προκειμένου να συμμετάσχει στην εγκληματική ενέργεια.

Οι τρεις έφτασαν στη Λισαβόνα στις 6 Ιουλίου έχοντας μαζί τους μόνο μία βαλίτσα και στη συνέχεια μετέβησαν στο Πόρτο. Το βράδυ της 8ης Ιουλίου φέρονται να περίμεναν τον επιχειρηματία έξω από την κατοικία του.

Τον έδεσαν, τον ξυλοκόπησαν και τον σκότωσαν από ασφυξία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι δράστες ακινητοποίησαν τον 60χρονο, τον έδεσαν και τον ξυλοκόπησαν άγρια. Ο θάνατός του αποδίδεται σε ασφυξία.

Στη συνέχεια ερεύνησαν εξονυχιστικά το σπίτι αναζητώντας μετρητά, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, πριν επιστρέψουν στη Λισαβόνα.

Εκεί αγόρασαν ακόμη έξι βαλίτσες και φέρονται να ξόδεψαν μέρος των κλοπιμαίων σε επώνυμα ρούχα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα είδη, ενώ παράλληλα επισκέφθηκαν τουριστικά αξιοθέατα της πορτογαλικής πρωτεύουσας.

Συνελήφθησαν λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο

Η απόπειρα διαφυγής τους έληξε στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας, όπου αστυνομικοί της PJ τούς συνέλαβαν λίγο πριν αναχωρήσουν για τη Βραζιλία.

Στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν περίπου 20.000 ευρώ σε μετρητά και αντικείμενα που θεωρείται ότι σχετίζονται με τη ληστεία. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι οι ύποπτοι είχαν φτάσει στην Πορτογαλία με μία μόνο βαλίτσα, ενώ ετοιμάζονταν να φύγουν έχοντας συνολικά επτά.

Κατά την απολογία τους αρνήθηκαν να καταθέσουν και επέλεξαν να τηρήσουν το δικαίωμα της σιωπής.

Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκιση και των τριών κατηγορουμένων, κρίνοντας ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαφυγής, ενώ τους απαγορεύτηκε κάθε μεταξύ τους επικοινωνία.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις και ληστεία.

Η σορός του Φρανσίσκο Σόουζα εντοπίστηκε στις 10 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τη δολοφονία. Η εξαφάνισή του είχε προκαλέσει ανησυχία σε εργαζόμενο που τον περίμενε σε εργοτάξιο, αλλά και σε φίλους του όταν δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένο γεύμα.

Ο 60χρονος βρέθηκε νεκρός στο σαλόνι της κατοικίας του. Γείτονές του τον περιέγραψαν ως έναν άνθρωπο που βοηθούσε πάντα όσους είχαν ανάγκη, ενώ η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου στον ενοριακό ναό του Lever.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr