VIDEO: Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος το 2028 ο Ντόναλντ Τραμπ - «Θα είμαι και πάλι, παρότι είναι αντισυνταγματικό»

«Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη (locked and loaded)» προειδοποίησε πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μάς μιλάνε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελαν πολύ να κάνουν μια συμφωνία. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμοι. Δεν νομίζω ότι είναι ακόμα η ώρα, αλλά είμαι πρόθυμος να ακούσω, αλλά δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», διεμήνυσε ο Τραμπ στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική στρατιωτική δράση έχει αποδυναμώσει σοβαρά τις ιρανικές δυνάμεις, ισχυριζόμενος: «Έχουμε χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν εκεί».

Είπε ότι «το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί» και «η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί», σημειώνοντας συγκεκριμένα ότι «250 αεροσκάφη δεν υπάρχουν πλέον» και «159 σκάφη» βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας.

«Δεν έχουν ραντάρ, έχουν πολύ λίγα drones λίγα έχουν απομείνει, παρά τα όσα βλέπετε πού και πού, θα κάνουν κάποια πράγματα, αλλά δεν τους έχουν απομείνει πολλά», συνέχισε.

«Όλα έχουν να κάνουν με το εξής: δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο… θα το χρησιμοποιούσαν. Θα το χρησιμοποιούσαν αν το είχαν», πρόσθεσε δε.

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, φορώντας ένα κόκκινο τζόκεϊ που ανέγραφε «ΤΡΑΜΠ 2028» ανακοίνωσε ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος για την προεδρία παρότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Κατόπιν πέταξε το καπέλο στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με την 22η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εκλεγεί στο αξίωμα του προέδρου περισσότερες από δύο φορές.

Η CENTCOM χτύπησε τάνκερ

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν, ανακοίνωσε η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ).

Tο τάνκερ Μ/Τ Lavine εξουδετερώθηκε στον Κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον τέσσερις φορές, δήλωσε ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος Τύπου της CENTCOM. «Το πλήρωμα προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε και αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πλοίο, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του», ανέφερε ο Χόκινς, χωρίς να επιβεβαιώσει πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης.

Το Ριάντ επιτέθηκε στους Χούθι

Την ίδια στιγμή, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη που συνιστούσαν απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του συνασπισμού, ο υποπτέραρχος Τούρκι αλ Μάλικι.

Ο συνασπισμός απάντησε «αποφασιστικά και δυναμικά» πλήττοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι, αφότου «οι τρομοκρατικές τους δυνάμεις στοχοποίησαν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε η ανακοίνωση του υποπτεράρχου Τούρκι αλ Μάλικι στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Πηγή: skai.gr