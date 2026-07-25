Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑπίθανο: Ντυμένος Spider-Man έτρεξε να βοηθήσει άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κι έγινε viral - Δείτε φωτογραφία
LIKE ONLINE

Απίθανο: Ντυμένος Spider-Man έτρεξε να βοηθήσει άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κι έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

 25.07.2026 - 08:04
Απίθανο: Ντυμένος Spider-Man έτρεξε να βοηθήσει άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κι έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συγκινητικό βίντεο από το Αρκάνσας των ΗΠΑ, στο οποίο ένας νεαρός, μεταμφιεσμένος σε Spider-Man, καταγράφεται από κάμερα κυκλοφορίας να σπεύδει σε βοήθεια ενός άνδρα με αναπηρικό αμαξίδιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Ιουλίου, όταν ο Κρίστοφορ Χέλενταλ, καθ’ οδόν προς την εργασία του σε πάρκο ψυχαγωγίας όπου υποδύεται τον δημοφιλή χαρακτήρα κόμικ, παρατήρησε έναν συνάνθρωπό του να προσπαθεί να διασχίσει μια πολυσύχναστη διασταύρωση. Xωρίς να το σκεφτεί ούτε στιγμή, ο νεαρός βγήκε από το κόκκινο όχημά του και έτρεξε δίπλα στον άνδρα για να τον βοηθήσει να περάσει με ασφάλεια απέναντι.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Τζόουνσμπορο δημοσιοποίησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του στον νεαρό: «Σε ευχαριστούμε που βοήθησες αυτόν τον κύριο να φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια. Είτε το φανάρι είναι κόκκινο είτε πράσινο, υπάρχει πάντα χρόνος για να κάνουμε το σωστό!» ανέφεραν οι αρχές σε ανάρτησή τους στο Facebook.

Μιλώντας στο ABC News, ο Χέλενταλ αναφέρθηκε στην αγάπη του για τον χαρακτήρα της Marvel και δανείστηκε μια διάσημη ατάκα από τις ταινίες: «Ο καθένας μπορεί να φορέσει τη μάσκα. Η θεία Μέι έλεγε πάντα ότι "υπάρχει ένας ήρωας μέσα σε όλους μας". Πάντα λάτρευα τον Spider-Man. Προσπαθεί να ισορροπήσει τα πάντα στη ζωή του και παρά τις δυσκολίες παραμένει δυνατός. Αυτό με εμπνέει να γίνομαι κι εγώ σαν τον Πίτερ Πάρκερ, να εκπροσωπώ όσα συμβολίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες
«Τρύπια» η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Κύπρου - Κλειστοί πύργοι στην καρδιά του καλοκαιριού
Μας τα «γυρίζει» ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Το πασίγνωστο όνομα που γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου
«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη - Στο νοσοκομείο 35χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό

 25.07.2026 - 07:55
Επόμενο άρθρο

Έντερο: Τι να τρώτε για να λειτουργεί σωστά - Πέντε τροφές που «απαγορεύονται»

 25.07.2026 - 08:13
Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό

Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχει στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό

Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό

  •  25.07.2026 - 07:15
Φιντάν: Επανέλαβε τα περί λύσης δύο κρατών και στην Ολγκίν

Φιντάν: Επανέλαβε τα περί λύσης δύο κρατών και στην Ολγκίν

  •  25.07.2026 - 07:38
«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

  •  25.07.2026 - 07:31
VIDEO: Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος το 2028 ο Ντόναλντ Τραμπ - «Θα είμαι και πάλι, παρότι είναι αντισυνταγματικό»

VIDEO: Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος το 2028 ο Ντόναλντ Τραμπ - «Θα είμαι και πάλι, παρότι είναι αντισυνταγματικό»

  •  25.07.2026 - 08:19
«Τρύπια» η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Κύπρου - Κλειστοί πύργοι στην καρδιά του καλοκαιριού

«Τρύπια» η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Κύπρου - Κλειστοί πύργοι στην καρδιά του καλοκαιριού

  •  25.07.2026 - 07:22
Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες

Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες

  •  25.07.2026 - 07:25
Μας τα «γυρίζει» ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Μας τα «γυρίζει» ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

  •  25.07.2026 - 07:20
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Το πασίγνωστο όνομα που γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου

Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Το πασίγνωστο όνομα που γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου

  •  25.07.2026 - 07:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα