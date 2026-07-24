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VIDEO - Γυμνός εκατομμυριούχος influencer εισέβαλε σε καφέ και προκάλεσε αναστάτωση στη Μύκονο

 24.07.2026 - 15:06
VIDEO - Γυμνός εκατομμυριούχος influencer εισέβαλε σε καφέ και προκάλεσε αναστάτωση στη Μύκονο

Νέο βίντεο καταγράφει έναν γυμνό influencer στη Μύκονο να εισβάλλει σε καφέ και να λογομαχεί με υπαλλήλους, προκαλώντας έκπληξη και αναστάτωση.

Ένα νέο βίντεο από τη Μύκονο καταγράφει τη στιγμή που ένας γυμνός εκατομμυριούχος influencer εισβάλλει σε γνωστό καφέ του νησιού, προκαλώντας αναστάτωση στους εργαζόμενους.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βρίσκεται μέσα στην επιχείρηση, ενώ οι υπάλληλοι προσπαθούν να τον απομακρύνουν. Η κατάσταση προκαλεί έκπληξη, καθώς οι εργαζόμενοι εμφανίζονται εμφανώς σοκαρισμένοι από το περιστατικό.

 

 


Η συνέχεια έξω από το κατάστημα

Κατά την έξοδό του από το καφέ, σύμφωνα με το βίντεο του MYKONOS LIVE TV, ο influencer συνεχίζει την παράξενη συμπεριφορά του, ρίχνοντας νερό προς διερχόμενους οδηγούς που κινούνταν με μηχανές και αυτοκίνητα στη λεωφόρο της Μυκόνου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις, με το βίντεο να καταγράφει μια ακόμη ασυνήθιστη στιγμή από το νησί των Κυκλάδων.

Πηγή: gazzetta.gr

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