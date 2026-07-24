Μετά το μπάχαλο στον αυτοκινητόδρομο δημιουργεί πρόγραμμα ταχείας αντίδρασης ο Φυτιρής - Η ανακοίνωση του Υπ. Δικαιοσύνης

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην οποία αναφέρονται οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί.

Με οδηγίες του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, προωθείται άμεσα η δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος ταχείας αντίδρασης, με τη συγκρότηση ειδικών ομάδων σε κάθε επαρχία, στις οποίες θα συμμετέχουν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και, όπου απαιτείται, εξειδικευμένοι ιδιωτικοί φορείς. Στόχος είναι η άμεση απομάκρυνση εμποδίων και η επαναλειτουργία των αυτοκινητοδρόμων στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Παράλληλα, όπως σημειώνει, ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεχής και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού από την Αστυνομία, μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η Τροχαία θα εφαρμόζει οργανωμένα σχέδια άμεσης εκτροπής της κυκλοφορίας και καθοδήγησης των οδηγών προς ασφαλείς εναλλακτικές διαδρομές.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θα προωθήσει άμεσα την εξασφάλιση των αναγκαίων κονδυλίων, στη βάση των αναγκών που θα υποβληθούν από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε οι ειδικές ομάδες αποκατάστασης να εξοπλιστούν κατάλληλα και να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε όλες τις επαρχίες.