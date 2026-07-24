Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΡεύμα... μόνο στις ανακοινώσεις
ΠΑΡΑ-THEMA

Ρεύμα... μόνο στις ανακοινώσεις

 24.07.2026 - 13:49
Ρεύμα... μόνο στις ανακοινώσεις

Κάθε καλοκαίρι στην Κύπρο έχουμε δύο βεβαιότητες: τον καύσωνα και τις δικαιολογίες. Το μόνο που αλλάζει είναι το λογότυπο στην ανακοίνωση και ο φορέας που εξηγεί γιατί... δεν φταίει.

Η ΑΗΚ δείχνει τον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής τις βλάβες. Οι αρμόδιοι την αυξημένη ζήτηση. Οι πολιτικοί, τις κυβερνήσεις του χθες. Και οι κυβερνήσεις του χθες, τις κυβερνήσεις του προχθές. Στο τέλος, όπως πάντα, ο μόνος που μένει να φταίει, είναι ο γνωστός... Χατζηπετρής.

Κι όμως, ο καύσωνας δεν έπεσε από τον ουρανό φέτος. Ούτε πέρσι. Ούτε πρόπερσι. Οι προειδοποιήσεις για οριακή επάρκεια, γερασμένες μονάδες παραγωγής και αυξημένη ζήτηση, ακούγονται σχεδόν κάθε καλοκαίρι, μέχρι που το σύστημα δεν αντέχει

Το πιο εντυπωσιακό, βέβαια, δεν είναι οι περικοπές ρεύματος. Είναι ο πόλεμος των ανακοινώσεων, που ακολουθεί. Ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, διαψεύσεις, απαντήσεις, διευκρινίσεις και αλληλοκατηγορίες. Ρεύμα μπορεί να μην υπάρχει, αλλά από ανακοινώσεις η χώρα είναι πλήρως ηλεκτροδοτημένη.

Και κάπου ανάμεσα στα δελτία Τύπου και στις εξηγήσεις, ο πολίτης προσπαθεί να κοιμηθεί με 40 βαθμούς, να κρατήσει το ψυγείο κλειστό και να πιστέψει ότι «του χρόνου θα είμαστε καλύτερα». Το ίδιο έργο, άλλωστε, παίζεται κάθε καλοκαίρι. Μόνο οι ημερομηνίες αλλάζουν.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον ποιος φταίει. Είναι ποιος θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη, πριν οι περικοπές ρεύματος γίνουν τόσο μόνιμο καλοκαιρινό έθιμο, όσο οι παραλίες και τα καρπούζια.

ΕΓ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Βροχή» οι καταγγελίες στους οδηγούς - Πέρασαν χειροπέδες σε 12 πρόσωπα οι Αρχές
Συνελήφθη influencer με μαντήλα στην Τουρκία επειδή έδειξε... το πόδι της σε βίντεο
Νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία
Τι περιλαμβάνει το καιρικό... μενού για σήμερα - Με πόσους βαθμούς θα κάνουμε Σαββατοκύριακο
Χορηγίες χιλιάδων ευρώ στην Κύπρο: Ποια σχέδια τρέχουν, ποια έρχονται και ποιοι δικαιούνται στήριξη
Καύσωνας και παιδιά: Πώς να προλάβετε τη θερμοπληξία – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στην εντατική ο 41χρονος που τραυματίστηκε σε ρυμούλκηση οχήματος - Πώς έγινε το ατύχημα στη Λεμεσό

 24.07.2026 - 13:36
ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο Χριστοδουλίδης ως σταθερά, η ορατή πολυδιάσπαση στον ΔΗΣΥ και το δύσκολο δίλημμα του ΑΚΕΛ

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο Χριστοδουλίδης ως σταθερά, η ορατή πολυδιάσπαση στον ΔΗΣΥ και το δύσκολο δίλημμα του ΑΚΕΛ

Οι εσωτερικές δημοσκοπήσεις σπάνια αλλάζουν την πραγματικότητα. Πολύ συχνότερα, όμως, αποκαλύπτουν προς ποια κατεύθυνση αρχίζει να κινείται. Δεν αποτελούν πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την κάλπη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο Χριστοδουλίδης ως σταθερά, η ορατή πολυδιάσπαση στον ΔΗΣΥ και το δύσκολο δίλημμα του ΑΚΕΛ

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο Χριστοδουλίδης ως σταθερά, η ορατή πολυδιάσπαση στον ΔΗΣΥ και το δύσκολο δίλημμα του ΑΚΕΛ

  •  24.07.2026 - 10:38
Κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου - Στήριξη σε ΠτΔ για το Κυπριακό

Κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου - Στήριξη σε ΠτΔ για το Κυπριακό

  •  24.07.2026 - 13:04
Στην εντατική ο 41χρονος που τραυματίστηκε σε ρυμούλκηση οχήματος - Πώς έγινε το ατύχημα στη Λεμεσό

Στην εντατική ο 41χρονος που τραυματίστηκε σε ρυμούλκηση οχήματος - Πώς έγινε το ατύχημα στη Λεμεσό

  •  24.07.2026 - 13:36
Ρεύμα... μόνο στις ανακοινώσεις

Ρεύμα... μόνο στις ανακοινώσεις

  •  24.07.2026 - 13:49
Πολιτογραφήσεις: Ζητά διευκρινίσεις ενόψει της δίκης η υπεράσπιση - Απορρίπτει συμφωνία με επιχειρηματία η Εισαγγελία

Πολιτογραφήσεις: Ζητά διευκρινίσεις ενόψει της δίκης η υπεράσπιση - Απορρίπτει συμφωνία με επιχειρηματία η Εισαγγελία

  •  24.07.2026 - 12:50
Επεισοδιακή καταδίωξη με ρίψη πυροβολισμών - Έκλεψε όχημα και προσπάθησε να διαφύγει 28χρονος

Επεισοδιακή καταδίωξη με ρίψη πυροβολισμών - Έκλεψε όχημα και προσπάθησε να διαφύγει 28χρονος

  •  24.07.2026 - 11:50
Έκτακτη ανάκληση προσωπικού στη Λεμεσό λόγω καιρού - Σε πλήρη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Έκτακτη ανάκληση προσωπικού στη Λεμεσό λόγω καιρού - Σε πλήρη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

  •  24.07.2026 - 12:06
Το χαμόγελο της νίκης: Η 5χρονη Βασιλική-Εφραιμία χτύπησε το καμπανάκι μετά από 2,5 χρόνια μάχης - Φωτογραφίες

Το χαμόγελο της νίκης: Η 5χρονη Βασιλική-Εφραιμία χτύπησε το καμπανάκι μετά από 2,5 χρόνια μάχης - Φωτογραφίες

  •  24.07.2026 - 11:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα