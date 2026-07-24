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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση στην Κύπρο: Επικίνδυνα προϊόντα πωλούνται ως CBD – Τι πρέπει να γνωρίζετε

 24.07.2026 - 14:40
Έκτακτη προειδοποίηση στην Κύπρο: Επικίνδυνα προϊόντα πωλούνται ως CBD – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εντοπιστεί στην Κύπρο προϊόντα τα οποία πωλούνται ως CBD, CBG ή ως «φυτικά», αλλά στην πραγματικότητα περιέχουν επικίνδυνες ψυχοδραστικές ουσίες. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης κινδυνεύει καταναλώνοντας κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που νομίζει ότι αγόρασε.

Η ΑΑΕΚ παρακολουθεί στενά το φαινόμενο μέσω του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές.


Η ένδειξη «CBD» ή «φυτικό προϊόν» δεν εγγυάται την ασφάλεια του προϊόντος.

Σε ποιες μορφές εντοπίζονται;


Τα επικίνδυνα αυτά προϊόντα κυκλοφορούν συχνά ως:

• Υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου

• Ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης

• Έλαια ή σταγόνες

• Ανθοί ή ρητίνες

• Βρώσιμα προϊόντα

 

Πιθανά Συμπτώματα και Αντιδράσεις


Παρόλο που τα προϊόντα αυτά μπορεί να φαίνονται νόμιμα ή αθώα, περιέχουν ισχυρές ουσίες που προκαλούν απρόβλεπτες και επικίνδυνες αντιδράσεις, όπως:

• Έντονη ζάλη ή αδιαθεσία

• Ταχυκαρδία ή δυσκολία στην αναπνοή

• Σύγχυση, έντονο άγχος ή κρίσεις πανικού

• Απώλεια αισθήσεων

• Σπασμούς

• Σοβαρή δηλητηρίαση

 

Τι πρέπει να κάνετε

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα μετά τη χρήση τέτοιων προϊόντων, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια ή μεταβείτε αμέσως στο πλησιέστερο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών.

 

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