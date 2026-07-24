Έκτακτη προειδοποίηση στην Κύπρο: Επικίνδυνα προϊόντα πωλούνται ως CBD – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η ΑΑΕΚ παρακολουθεί στενά το φαινόμενο μέσω του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές.
Η ένδειξη «CBD» ή «φυτικό προϊόν» δεν εγγυάται την ασφάλεια του προϊόντος.
Σε ποιες μορφές εντοπίζονται;
Τα επικίνδυνα αυτά προϊόντα κυκλοφορούν συχνά ως:
• Υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου
• Ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης
• Έλαια ή σταγόνες
• Ανθοί ή ρητίνες
• Βρώσιμα προϊόντα
Πιθανά Συμπτώματα και Αντιδράσεις
Παρόλο που τα προϊόντα αυτά μπορεί να φαίνονται νόμιμα ή αθώα, περιέχουν ισχυρές ουσίες που προκαλούν απρόβλεπτες και επικίνδυνες αντιδράσεις, όπως:
• Έντονη ζάλη ή αδιαθεσία
• Ταχυκαρδία ή δυσκολία στην αναπνοή
• Σύγχυση, έντονο άγχος ή κρίσεις πανικού
• Απώλεια αισθήσεων
• Σπασμούς
• Σοβαρή δηλητηρίαση
Τι πρέπει να κάνετε
Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα μετά τη χρήση τέτοιων προϊόντων, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια ή μεταβείτε αμέσως στο πλησιέστερο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών.