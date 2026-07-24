Έκτακτη προειδοποίηση στην Κύπρο: Επικίνδυνα προϊόντα πωλούνται ως CBD – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η ΑΑΕΚ παρακολουθεί στενά το φαινόμενο μέσω του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές.



Η ένδειξη «CBD» ή «φυτικό προϊόν» δεν εγγυάται την ασφάλεια του προϊόντος.

Σε ποιες μορφές εντοπίζονται;



Τα επικίνδυνα αυτά προϊόντα κυκλοφορούν συχνά ως:

• Υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου

• Ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης

• Έλαια ή σταγόνες

• Ανθοί ή ρητίνες

• Βρώσιμα προϊόντα

Πιθανά Συμπτώματα και Αντιδράσεις



Παρόλο που τα προϊόντα αυτά μπορεί να φαίνονται νόμιμα ή αθώα, περιέχουν ισχυρές ουσίες που προκαλούν απρόβλεπτες και επικίνδυνες αντιδράσεις, όπως:

• Έντονη ζάλη ή αδιαθεσία

• Ταχυκαρδία ή δυσκολία στην αναπνοή

• Σύγχυση, έντονο άγχος ή κρίσεις πανικού

• Απώλεια αισθήσεων

• Σπασμούς

• Σοβαρή δηλητηρίαση

Τι πρέπει να κάνετε

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα μετά τη χρήση τέτοιων προϊόντων, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια ή μεταβείτε αμέσως στο πλησιέστερο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών.