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Πολιτογραφήσεις: Ζητά διευκρινίσεις ενόψει της δίκης η υπεράσπιση - Απορρίπτει συμφωνία με επιχειρηματία η Εισαγγελία

 24.07.2026 - 12:50
Πολιτογραφήσεις: Ζητά διευκρινίσεις ενόψει της δίκης η υπεράσπιση - Απορρίπτει συμφωνία με επιχειρηματία η Εισαγγελία

Διευκρινίσεις ζήτησε η υπεράσπιση από την Κατηγορούσα Αρχή στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων, στην οποία κατηγορούμενος είναι, μεταξύ άλλων, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, ενόψει της έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας τον Σεπτέμβριο, με την Κατηγορούσα Αρχή να ενημερώνει την Παρασκευή το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ότι έχει ήδη απαντήσει στα σχετικά αιτήματα.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Χάρις Καραολίδου, ανέφερε ότι η Κατηγορούσα Αρχή απάντησε, με επιστολή ημερομηνίας 20 Ιουλίου, στα προδικαστικά ζητήματα που είχαν τεθεί από την πλευρά της υπεράσπισης.

Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν περιλαμβανόταν αίτημα της υπεράσπισης για διευκρινίσεις ως προς την ταυτότητα του προσώπου που αναφέρεται στο κατηγορητήριο ότι συνωμότησε σε κατηγορίες που αφορούν την εξαπάτηση του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης, η Κατηγορούσα Αρχή απάντησε ότι πρόκειται για πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μαρτύρων κατηγορίας και δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες στην παρούσα υπόθεση. Το συγκεκριμένο ζήτημα τέθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης Ηλία Στεφάνου, ο οποίος εκπροσωπεί τους Ανδρέα, Δημήτρη και Γιώργο Δημητριάδη, την Ελένη Συμμιλίδη, τη Βασιλική Γεωργίου-Santin και τη δικηγορική εταιρεία Andreas Demetriades & Co LLC.

Παράλληλα, σε χωριστό αίτημα που υποβλήθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του Μάριου Δημητριάδη, Πέτρο Σταύρου, ζητήθηκαν διευκρινίσεις κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία με το συγκεκριμένο πρόσωπο ως προς τη μη ποινική δίωξή του. Σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης, η απάντηση της Κατηγορούσας Αρχής ήταν ότι δεν έχει συναφθεί οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία.

Στα προδικαστικά ζητήματα που τέθηκαν από την πλευρά του κ. Στεφάνου περιλαμβανόταν επίσης αίτημα για διευκρινίσεις ως προς το μαρτυρικό υλικό που προτίθεται να παρουσιάσει η Κατηγορούσα Αρχή κατά την ακροαματική διαδικασία. Η υπεράσπιση στην επιστολή της γνωστοποίησε ότι προτίθεται να εγείρει ενστάσεις σε περίπτωση που επιχειρηθεί η κατάθεση υλικού, το οποίο αφορά άσχετη μαρτυρία, προσωπική επικοινωνία ή ζητήματα δικηγορικού απορρήτου.

Η υπόθεση παραμένει ορισμένη για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, στις 9:30 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά δέκα πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά, τα οποία αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων επηρεασμό, δωροδοκία, δεκασμό, συνωμοσία προς καταδολίευση, συνωμοσία και αδικήματα που σχετίζονται με την εξαπάτηση του ΦΠΑ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και παραβίαση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς.

Πέραν του κ. Δημητριάδη, κατηγορούμενοι είναι επίσης οι Ανδρέας Δημητριάδης, Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Συμμιλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin, Βασιλική Γεωργίου-Santin, η εταιρεία Andreas Demetriades & Co LLC και η εταιρεία Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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