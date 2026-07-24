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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Δρουσιώτη για καταχώρηση ποινικής υπόθεσης - «Η Νομική Υπηρεσία με εξουδετερώνει... κράτος δικαίου στα τάρταρα»

 24.07.2026 - 12:28
Η πρώτη αντίδραση Δρουσιώτη για καταχώρηση ποινικής υπόθεσης - «Η Νομική Υπηρεσία με εξουδετερώνει... κράτος δικαίου στα τάρταρα»

Στην πρώτη αντίδραση για την απόφαση καταχώρησης ποινικής υπόθεσης εναντίον του προέβη ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα «η Νομική Υπηρεσία με εξουδετερώνει χρίζοντας με κατηγορούμενο».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Καταχωρήθηκε ποινική υπόθεση κατά Μακάριου Δρουσιώτη και «Σάντη» – Αντιμετωπίζουν 93 κατηγορίες

Δείτε την ανάρτησή του:

Παρέλαβα σήμερα κατηγορητήριο για την υπόθεση «Σάντη» ότι με δόλο και εν γνώσει μου δημοσίευσα πλαστά μηνύματα.

Πρόκειται για αντιπερισπασμός για το Videogate και χείρα βοήθειας στον Νίκο Αναστασιάδη.

Η Νομική Υπηρεσία παραχωρεί ασυλία σε βαρυποινίτες για φόνους και ναρκωτικά για να τους καταστήσει μάρτυρες σε δευτερεύουσες υποθέσεις.

Είμαι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση που αφορά το «Κράτος Μαφία». Η Νομική Υπηρεσία με εξουδετερώνει χρίζοντας με κατηγορούμενο.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης και ο Βοηθός του Σάββας Αγγελιδης, οι οποίοι κατα τα άλλα αυτοεξαιρέθηκαν από τις διαδικασίες για το "Κράτος Μαφία" και οι οποίοι αναφέρονται τόσο στα σχετικά δημοσιεύματά μου, όσο και στα μηνύματα της "Σάντη" καταχώρισαν κατηγορητήριο εναντίον μου και υπέρ του εαυτού τους!

Στην Κύπρο του Νίκου Χριστοδουλίδη η ερευνητική δημοσιογραφία σέρνεται σε ποινικά δικαστήρια.

Κράτος Δικαίου στα τάρταρα.

 

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