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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το χαμόγελο της νίκης: Η 5χρονη Βασιλική-Εφραιμία χτύπησε το καμπανάκι μετά από 2,5 χρόνια μάχης - Φωτογραφίες

 24.07.2026 - 11:24
Το χαμόγελο της νίκης: Η 5χρονη Βασιλική-Εφραιμία χτύπησε το καμπανάκι μετά από 2,5 χρόνια μάχης - Φωτογραφίες

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησαν πρόσφατα στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όταν η 5χρονη Βασιλική-Εφραιμία Ιωσήφ χτύπησε το «καμπανάκι της νίκης», σηματοδοτώντας το τέλος μιας δύσκολης διαδρομής που διήρκησε δυόμισι χρόνια.

Η μικρή μαχήτρια αντιμετώπισε την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και, με τη στήριξη της οικογένειάς της, των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, κατάφερε να ολοκληρώσει τη θεραπευτική της πορεία και να κοιτάξει το μέλλον με αισιοδοξία.

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβαδιών – Δήμος Λάρνακας, σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε στη συγκινητική αυτή στιγμή, σημειώνοντας πως η Βασιλική-Εφραιμία αφήνει πίσω της τις δύσκολες ημέρες και επιστρέφει σε μια καθημερινότητα γεμάτη χαμόγελα, παιχνίδι και χαρές.

Η στιγμή με το καμπανάκι αποτελεί για πολλά παιδιά που ολοκληρώνουν τη θεραπεία τους ένα ιδιαίτερο σύμβολο δύναμης, ελπίδας και νέας αρχής, ενώ παράλληλα τιμά την προσπάθεια των οικογενειών και των επαγγελματιών υγείας που βρίσκονται δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.


Η ιστορία της 5χρονης Βασιλικής-Εφραιμίας αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση της δύναμης που μπορεί να κρύβει ένα παιδικό χαμόγελο, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

 

Δείτε την ανάρτηση: 

 

 

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