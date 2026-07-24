Θρήνος για τον 26χρονο Χαράλαμπο Λεαντζή – Σήμερα το τελευταίο «αντίο» - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στη Γεροσκήπου, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Γεροσκήπου.

Η οικογένεια απευθύνει μια ιδιαίτερα συγκινητική παράκληση σε όσους επιλέξουν να παραστούν στο ύστατο χαίρε. Αντί για το καθιερωμένο μαύρο, ζητά από τους παρευρισκόμενους να φορούν λευκό μπλουζάκι, ως συμβολισμό αγάπης, ελπίδας και φωτός στη μνήμη του Χαράλαμπου.

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι δεν θα γίνονται δεκτά συλλυπητήρια, ενώ αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν χρηματική εισφορά για κοινωφελείς σκοπούς, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του.

Η ιστορία του Χαράλαμπου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη από το 2018, όταν σε ηλικία μόλις 17 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαία σύγκρουση, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε ένας δύσκολος και πολυετής αγώνας, με την οικογένειά του να βρίσκεται αδιάκοπα στο πλευρό του και πλήθος πολιτών να εκφράζουν τη στήριξη και τη συμπαράστασή τους.

Σήμερα, συγγενείς, φίλοι και όσοι στάθηκαν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια τον αποχαιρετούν με σεβασμό και συγκίνηση, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη ενός νέου ανθρώπου που πάλεψε γενναία μέχρι το τέλος.