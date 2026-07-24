Υψηλά Ποσοστά Ολοκλήρωσης Αιτήσεων Αδειοδότησης από τον ΕΟΑ Αμμοχώστου

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της Ανάπτυξης, οι επιδόσεις στην ολοκλήρωση αιτήσεων Πολεοδομικής και Οικοδομικής Αδειοδότησης κατά την περίοδο 01/01/2026 – 31/05/2026 καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα της Επαρχίας Αμμοχώστου. Τα ποσοστά αυτά προκύπτουν από τη σύγκριση των υποβληθεισών αιτήσεων με τις ολοκληρωμένες αιτήσεις της ίδιας περιόδου.

Πολεοδομική Αδειοδότηση

Το συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης αιτήσεων ανήλθε στο:

82,39% για τον Δήμο Αγίας Νάπας.

82,27% για τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Οικοδομική Αδειοδότηση

Ακόμη υψηλότερα είναι τα ποσοστά ολοκλήρωσης στις αιτήσεις Οικοδομικής Αδειοδότησης:

95,74% για τον Δήμο Αγίας Νάπας.

108,25% για τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Τα ποσοστά που υπερβαίνουν το 100% οφείλονται στην ολοκλήρωση αιτήσεων που είχαν υποβληθεί σε προηγούμενες περιόδους, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της Ανάπτυξης και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών εξέτασης και διεκπεραίωσης αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι στους πιο πάνω δείκτες δεν περιλαμβάνονται οι αιτήσεις για τις οποίες έγινε άρνηση παραλαβής, δηλαδή αιτήσεις που ελέγχθηκαν κατά την υποβολή τους αλλά δεν έγιναν αποδεκτές, καθώς δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια ή τις σχετικές λίστες ελέγχου (checklists). Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2026 έως 31 Μαΐου 2026, οι αιτήσεις που έτυχαν άρνησης παραλαβής ανήλθαν σε 95 για την Πολεοδομική Αδειοδότηση και σε 86 για την Οικοδομική Αδειοδότηση, γεγονός που καταδεικνύει ότι εξετάστηκε σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων από αυτόν που αποτυπώνεται στους δείκτες ολοκλήρωσης.

Ο ΕΟΑΑ παραμένει προσηλωμένος στη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, στη βελτίωση των χρόνων εξέτασης και ολοκλήρωσης των αιτήσεων αδειοδότησης και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της επαρχίας Αμμοχώστου.