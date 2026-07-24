Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥψηλά Ποσοστά Ολοκλήρωσης Αιτήσεων Αδειοδότησης από τον ΕΟΑ Αμμοχώστου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υψηλά Ποσοστά Ολοκλήρωσης Αιτήσεων Αδειοδότησης από τον ΕΟΑ Αμμοχώστου

 24.07.2026 - 10:02
Υψηλά Ποσοστά Ολοκλήρωσης Αιτήσεων Αδειοδότησης από τον ΕΟΑ Αμμοχώστου

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑΑ) συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειές του για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επαγγελματιών του τομέα ανάπτυξης γης, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στους δείκτες ολοκλήρωσης αιτήσεων αδειοδότησης.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της Ανάπτυξης, οι επιδόσεις στην ολοκλήρωση αιτήσεων Πολεοδομικής και Οικοδομικής Αδειοδότησης κατά την περίοδο 01/01/2026 – 31/05/2026 καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα της Επαρχίας Αμμοχώστου. Τα ποσοστά αυτά προκύπτουν από τη σύγκριση των υποβληθεισών αιτήσεων με τις ολοκληρωμένες αιτήσεις της ίδιας περιόδου.

Πολεοδομική Αδειοδότηση

Το συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης αιτήσεων ανήλθε στο: 

  • 82,39% για τον Δήμο Αγίας Νάπας.
  • 82,27% για τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Οικοδομική Αδειοδότηση

Ακόμη υψηλότερα είναι τα ποσοστά ολοκλήρωσης στις αιτήσεις Οικοδομικής Αδειοδότησης:

  • 95,74% για τον Δήμο Αγίας Νάπας.
  • 108,25% για τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Τα ποσοστά που υπερβαίνουν το 100% οφείλονται στην ολοκλήρωση αιτήσεων που είχαν υποβληθεί σε προηγούμενες περιόδους, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της Ανάπτυξης και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών εξέτασης και διεκπεραίωσης αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι στους πιο πάνω δείκτες δεν περιλαμβάνονται οι αιτήσεις για τις οποίες έγινε άρνηση παραλαβής, δηλαδή αιτήσεις που ελέγχθηκαν κατά την υποβολή τους αλλά δεν έγιναν αποδεκτές, καθώς δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια ή τις σχετικές λίστες ελέγχου (checklists). Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2026 έως 31 Μαΐου 2026, οι αιτήσεις που έτυχαν άρνησης παραλαβής ανήλθαν σε 95 για την Πολεοδομική Αδειοδότηση και σε 86 για την Οικοδομική Αδειοδότηση, γεγονός που καταδεικνύει ότι εξετάστηκε σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων από αυτόν που αποτυπώνεται στους δείκτες ολοκλήρωσης.

Ο ΕΟΑΑ παραμένει προσηλωμένος στη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, στη βελτίωση των χρόνων εξέτασης και ολοκλήρωσης των αιτήσεων αδειοδότησης και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της επαρχίας Αμμοχώστου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Βροχή» οι καταγγελίες στους οδηγούς - Πέρασαν χειροπέδες σε 12 πρόσωπα οι Αρχές
Συνελήφθη influencer με μαντήλα στην Τουρκία επειδή έδειξε... το πόδι της σε βίντεο
Νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία
Τι περιλαμβάνει το καιρικό... μενού για σήμερα - Με πόσους βαθμούς θα κάνουμε Σαββατοκύριακο
Χορηγίες χιλιάδων ευρώ στην Κύπρο: Ποια σχέδια τρέχουν, ποια έρχονται και ποιοι δικαιούνται στήριξη
Καύσωνας και παιδιά: Πώς να προλάβετε τη θερμοπληξία – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η απίστευτη αντίδραση του σερβιτόρου

 24.07.2026 - 09:54
Επόμενο άρθρο

Σε κινητοποίηση οι Αρχές: Κατέρρευσε τοίχος περίφραξης πολυκατοικίας στη Λευκωσία -Δείτε φωτογραφία

 24.07.2026 - 10:05
Κυπριακό: Η επίσκεψη Γκουτέρες ανοίγει νέο κύκλο διπλωματικών διεργασιών-Συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο- Το δύσκολο στοίχημα της επανέναρξης των συνομιλιών

Κυπριακό: Η επίσκεψη Γκουτέρες ανοίγει νέο κύκλο διπλωματικών διεργασιών-Συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο- Το δύσκολο στοίχημα της επανέναρξης των συνομιλιών

Σε μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές στιγμές των τελευταίων ετών για το Κυπριακό, εξελίσσεται η επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας τόσο σε επίπεδο ΟΗΕ όσο και μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η επίσκεψη Γκουτέρες ανοίγει νέο κύκλο διπλωματικών διεργασιών-Συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο- Το δύσκολο στοίχημα της επανέναρξης των συνομιλιών

Κυπριακό: Η επίσκεψη Γκουτέρες ανοίγει νέο κύκλο διπλωματικών διεργασιών-Συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο- Το δύσκολο στοίχημα της επανέναρξης των συνομιλιών

  •  24.07.2026 - 06:21
Σε κινητοποίηση οι Αρχές: Κατέρρευσε τοίχος περίφραξης πολυκατοικίας στη Λευκωσία -Δείτε φωτογραφία

Σε κινητοποίηση οι Αρχές: Κατέρρευσε τοίχος περίφραξης πολυκατοικίας στη Λευκωσία -Δείτε φωτογραφία

  •  24.07.2026 - 10:05
Χορηγίες χιλιάδων ευρώ στην Κύπρο: Ποια σχέδια τρέχουν, ποια έρχονται και ποιοι δικαιούνται στήριξη

Χορηγίες χιλιάδων ευρώ στην Κύπρο: Ποια σχέδια τρέχουν, ποια έρχονται και ποιοι δικαιούνται στήριξη

  •  24.07.2026 - 06:30
Παραλίγο τραγωδία στη Λεμεσό - Κινδύνεψαν στη θάλασσα τέσσερα πρόσωπα

Παραλίγο τραγωδία στη Λεμεσό - Κινδύνεψαν στη θάλασσα τέσσερα πρόσωπα

  •  24.07.2026 - 08:43
Ο Τραμπ έδωσε το «σύνθημα», ο Νετανιάχου ακολουθεί - Ολοταχώς για νέα «μαζική επίθεση» κατά του Ιράν

Ο Τραμπ έδωσε το «σύνθημα», ο Νετανιάχου ακολουθεί - Ολοταχώς για νέα «μαζική επίθεση» κατά του Ιράν

  •  24.07.2026 - 09:30
Πτώχευση-βόμβα: Οριστικό λουκέτο σε γνωστή αεροπορική – Ξεκινά το «κυνήγι» για 9,2 εκατ. ευρώ

Πτώχευση-βόμβα: Οριστικό λουκέτο σε γνωστή αεροπορική – Ξεκινά το «κυνήγι» για 9,2 εκατ. ευρώ

  •  24.07.2026 - 08:29
Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Η ΕΚΤ παρουσίασε τα επικρατέστερα σχέδια - Ποια πρόσωπα θα απεικονίζονται - Δείτε φωτογραφίες

Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Η ΕΚΤ παρουσίασε τα επικρατέστερα σχέδια - Ποια πρόσωπα θα απεικονίζονται - Δείτε φωτογραφίες

  •  24.07.2026 - 08:36
Video: Άγριος ξυλοδαρμός οπαδού έξω από το ΑΕΚ Αρένα - Τον κλωτσούσαν ενώ βρισκόταν στο έδαφος

Video: Άγριος ξυλοδαρμός οπαδού έξω από το ΑΕΚ Αρένα - Τον κλωτσούσαν ενώ βρισκόταν στο έδαφος

  •  24.07.2026 - 07:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα