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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Τετ α τετ με Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στο Κυπριακό

 24.07.2026 - 15:54
Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Τετ α τετ με Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στο Κυπριακό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο το πρωί για την Αθήνα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σκοπός της συνάντησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι η ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους δύο ηγέτες,: επί των τελευταίων εξελίξεων στο Κυπριακό, ενόψει και της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, στις 27 με 29 Ιουλίου.

Της κατ΄ιδίαν συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο Κυβερνήσεων.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα επιστρέψει στην Κύπρο νωρίς αύριο το απόγευμα, θα συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, ο Διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς κ. Μενέλαος Μενελάου, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

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