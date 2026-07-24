Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Τετ α τετ με Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στο Κυπριακό

Σκοπός της συνάντησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι η ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους δύο ηγέτες,: επί των τελευταίων εξελίξεων στο Κυπριακό, ενόψει και της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, στις 27 με 29 Ιουλίου.

Της κατ΄ιδίαν συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο Κυβερνήσεων.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα επιστρέψει στην Κύπρο νωρίς αύριο το απόγευμα, θα συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, ο Διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς κ. Μενέλαος Μενελάου, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου και υπηρεσιακοί παράγοντες.