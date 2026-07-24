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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επεισόδια έξω από το ΑΕΚ Αρένα: Πρόστιμο 1.200 ευρώ σε 24χρονο

 24.07.2026 - 16:11
Επεισόδια έξω από το ΑΕΚ Αρένα: Πρόστιμο 1.200 ευρώ σε 24χρονο

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε σήμερα νεαρός 24 ετών από το Ισραήλ σε σχέση με τα μικρής έκτασης επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο στάδιο ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ στην Λάρνακα μεταξύ οπαδών πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ Λάρνακας – Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League. 

Το Δικαστήριο του επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ, το οποίο κατέβαλε.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο ομάδες οπαδών ενεπλάκησαν σε συμπλοκές πριν από τη σέντρα, με τις δυνάμεις ασφαλείας να επεμβαίνουν άμεσα για την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων. Για την αποκατάσταση της τάξης επιστρατεύτηκε και το ειδικό όχημα εκτόξευσης νερού «Αίαντας», ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την περίμετρο του γηπέδου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ένταση φαίνεται να προκλήθηκε όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα στις θύρες εισόδου της ΑΕΚ Αρένα. Οπαδοί της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ μετακινήθηκαν προς τον χώρο στάθμευσης αναζητώντας σκιά, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε στις συμπλοκές. Η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί, επιτρέποντας την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές συνεχίζουν τις έρευνες, αξιοποιώντας κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και μαρτυρίες, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν όλους όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια.

Υπενθυμίζεται ότι ένταση είχε σημειωθεί και το βράδυ της Τετάρτης στον κυκλικό κόμβο του λιμανιού της Λάρνακας, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Και τότε η Αστυνομία είχε επέμβει, κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών για την αποκατάσταση της τάξης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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