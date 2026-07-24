Επεισόδια έξω από το ΑΕΚ Αρένα: Πρόστιμο 1.200 ευρώ σε 24χρονο

Το Δικαστήριο του επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ, το οποίο κατέβαλε.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο ομάδες οπαδών ενεπλάκησαν σε συμπλοκές πριν από τη σέντρα, με τις δυνάμεις ασφαλείας να επεμβαίνουν άμεσα για την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων. Για την αποκατάσταση της τάξης επιστρατεύτηκε και το ειδικό όχημα εκτόξευσης νερού «Αίαντας», ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την περίμετρο του γηπέδου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ένταση φαίνεται να προκλήθηκε όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα στις θύρες εισόδου της ΑΕΚ Αρένα. Οπαδοί της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ μετακινήθηκαν προς τον χώρο στάθμευσης αναζητώντας σκιά, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε στις συμπλοκές. Η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί, επιτρέποντας την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές συνεχίζουν τις έρευνες, αξιοποιώντας κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και μαρτυρίες, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν όλους όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια.

Υπενθυμίζεται ότι ένταση είχε σημειωθεί και το βράδυ της Τετάρτης στον κυκλικό κόμβο του λιμανιού της Λάρνακας, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Και τότε η Αστυνομία είχε επέμβει, κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών για την αποκατάσταση της τάξης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ