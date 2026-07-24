Κυπριακό: Πρόταση για μετονομασία του ψευδοκράτους πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση στην Τουρκία

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε ευρεία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την πολιτική της Άγκυρας στο Κυπριακό, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη «Γαλάζια Πατρίδα», αλλά και τη διεθνή θέση της Τουρκίας.

Ο Βουλευτής Κωνσταντινούπολης, του κόμματος Yeni Yol, Μουσταφά Καγιά, κατέθεσε πρόταση να αλλάξει η ονομασία του ψευδοκράτους από «τουρκική δημοκρατία βόρειας Κύπρου» σε «κυπριακή τουρκική δημοκρατία».

Όπως υποστήριξε, εφόσον, κατά την άποψή του, οι Τουρκοκύπριοι έχουν δικαιώματα σε ολόκληρη την Κύπρο και στους υδρογονάνθρακες της Ανατολικής Μεσογείου, «δεν πρέπει πλέον να γίνεται λόγος για βόρεια και νότια Κύπρο».

Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μετά το δημοψήφισμα του Σχεδίου Ανάν το 2004 δεν κατάφερε να αποτρέψει, όπως είπε, τη διεθνή απομόνωση του ψευδοκράτους.

Υποστήριξε ότι οι υποσχέσεις για άρση των περιορισμών και απευθείας διεθνείς πτήσεις προς το παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου δεν υλοποιήθηκαν, ενώ επέκρινε και την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του İYİ Parti (Καλό Κόμμα), Τουρχάν Τσομέζ, υποστήριξε ότι η Τουρκία «χάνει σημαντικό έδαφος στο Κυπριακό», λέγοντας πως η υπεράσπιση των τουρκικών θέσεων δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε έργα υποδομής και κρατικά κτίρια στα κατεχόμενα, αλλά απαιτεί ισχυρότερη διπλωματική παρουσία.

Άσκησε κριτική στην τουρκική Κυβέρνηση επειδή τουρκικά κράτη άνοιξαν πρεσβείες στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά προχωρά σε ενέργειες σε περιοχές που η Τουρκία εντάσσει στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο Βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Ορχάν Ερντέμ απάντησε ότι η ασφάλεια του ψευδοκράτους είναι σημαντικότερη ακόμη και από τη διεθνή αναγνώρισή του, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης καθιστά το ψευδοκράτος «ένα από τα ασφαλέστερα μέρη στον κόσμο».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις επενδύσεις της Άγκυρας στα κατεχόμενα, διερωτώμενος εάν οι κρατικοί θεσμοί θα έπρεπε να στεγάζονται «σε παλιά βρετανικά κτίρια ή σε εργοστάσια καπνού».

Το CHP υποστήριξε ότι, παρά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2004, η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν δεν κατάφερε να αποτρέψει τη συνέχιση των διεθνών περιορισμών σε βάρος του ψευδοκράτους, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην τουρκική κυβέρνηση.

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται στη βούληση των κατοίκων της Κύπρου, ενώ άσκησε κριτική και στην οικονομική κατάσταση στα κατεχόμενα.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Yeni Yol, Μεχμέτ Εμίν Εκμέν, δήλωσε ότι η τουρκική στήριξη προς τα κατεχόμενα δεν πρέπει να περιορίζεται στην ανέγερση νέων κυβερνητικών κτιρίων.

Υποστήριξε ότι προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η ενίσχυση του κράτους δικαίου και της δημόσιας τάξης, υποστηρίζοντας ότι στα κατεχόμενα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εγκληματικότητας και οργανωμένων κυκλωμάτων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ