Το βουνό ρούχων 60.000 τόνων στη μέση της ερήμου: Είναι ορατό από το διάστημα

Η Χιλή έχει μετατραπεί σε βασικό προορισμό, με φορτία να φτάνουν στη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών του Ικίκε. Όταν τα ρούχα είναι εκτός εποχής, φθαρμένα ή ανεπιθύμητα, χάνουν την εμπορική τους αξία. Για χρόνια, τόνοι κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εγκαταλείπονταν στην έρημο κοντά στο Αλτο Οσπίσιο και θάβονταν ή καίγονταν.

Έρευνες από τη ΜΚΟ Ekō και την κολεκτίβα Desierto Vestido εντόπισαν ρούχα από τις διασημότερες μάρκες παγκοσμίως, πολλά με τις αρχικές τους ετικέτες, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα προέρχεται και από αδιάθετα αποθέματα.

Το σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και η λύση του

Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση «περιβαλλοντική και κοινωνική έκτακτη ανάγκη». Τα περισσότερα σύγχρονα ρούχα παρασκευάζονται από συνθετικές ίνες πετρελαίου (πολυεστέρας, νάιλον), οι οποίες κατά την αποσύνθεση απελευθερώνουν μικροπλαστικά, ενώ η καύση τους παράγει τοξικές αναθυμιάσεις.

Παρά την τραγική εικόνα, η εταιρεία VTEX, σε συνεργασία με τις οργανώσεις Fashion Revolution Brasil και Desierto Vestido, ανέλαβε τη διάσωση, τον καθαρισμό και την επιδιόρθωση των ρούχων. Τα κομμάτια διατίθενται πλέον δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας Re-commerce Atacama, με τους καταναλωτές να πληρώνουν μόνο τα έξοδα αποστολής.