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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιντάν στην Ολγκίν: Η λύση δύο κρατών είναι η πιο ρεαλιστική για το Κυπριακό

 24.07.2026 - 17:35
Φιντάν στην Ολγκίν: Η λύση δύο κρατών είναι η πιο ρεαλιστική για το Κυπριακό

Την πάγια τουρκική θέση περί δύο κρατών στην Κύπρο επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στην προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, κατά τη διάρκεια συνάντησης τους στην Άγκυρα. 

Όπως ανέφεραν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στο ΚΥΠΕ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.

Κατά τη συνάντηση, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για το Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία, ως «μητέρα πατρίδα» και εγγυήτρια δύναμη, θεωρεί πως «η πιο ρεαλιστική λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί».

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι οποιαδήποτε προσέγγιση δεν αναγνωρίζει την «κυρίαρχη ισότητα» και το «ισότιμο διεθνές καθεστώς» του «τουρκοκυπριακού λαού», κατά την έκφρασή του, τα οποία η Άγκυρα χαρακτηρίζει ως εγγενή δικαιώματά του, δεν μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη λύσης.

Οι πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δεν ανέφεραν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας, ούτε αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ή συμφωνίες που συζητήθηκαν, ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική της Άγκυρας στις επαφές της με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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