ΟΗΕ και ΕΕ βλέπουν περιθώριο προόδου στο Κυπριακό – Επιφυλακτική η Λευκωσία για τα μηνύματα της Άγκυρας

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, τα Ηνωμένα Έθνη και η ΕΕ εκτιμούν ότι ενδεχομένως να υπάρχει περιθώριο για πρόοδο προς τα εμπρός ως προς το Κυπριακό, και ότι η Ε/κ πλευρά μετέφερε προς τους δύο ότι, μέχρι στιγμής, η στάση της Άγκυρας, ή τα μηνύματα τα οποία στέλνει μπροστά έξω, δεν είναι προς εκείνη την κατεύθυνση.

Η Ε/κ πλευρά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σημειώνει την πρόσφατη Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς τα κατεχόμενα.

Όπως σημειώθηκε, η Navtex φαίνεται ότι δεν αφορά την Κυπριακή ΑΟΖ, αλλά είναι προβληματική εξέλιξη λόγω του έργου για το οποίο δεσμεύτηκε η περιοχή. Προστέθηκε ότι, το γεγονός ότι αυτό ανακοινώθηκε την ίδια περίοδο με την επίσκεψη στην Κύπρο του ΓΓ των ΗΕ, είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη, και από τον ίδιο τον κ. Γκουτέρες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρθηκαν στις προσπάθειες της Άγκυρας να αποσυνδέσει την πρόοδο στα Ευρωτουρκικά με την πρόοδο στο Κυπριακό.

Όπως αναφέρθηκε, κατά τις επαφές στην Τουρκία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Φιντάν επεδίωξε την αποσύνδεση της προόδου στα Ευρωτουρκικά με την πρόοδο στο Κυπριακό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Φον ντερ Λάιεν και Κόστα μετέφεραν με σαφήνεια ότι για να υπάρξει πρόοδος στα Ευρωτουρκικά πρέπει πρώτα να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ