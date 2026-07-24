Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΟΗΕ και ΕΕ βλέπουν περιθώριο προόδου στο Κυπριακό – Επιφυλακτική η Λευκωσία για τα μηνύματα της Άγκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΗΕ και ΕΕ βλέπουν περιθώριο προόδου στο Κυπριακό – Επιφυλακτική η Λευκωσία για τα μηνύματα της Άγκυρας

 24.07.2026 - 16:46
ΟΗΕ και ΕΕ βλέπουν περιθώριο προόδου στο Κυπριακό – Επιφυλακτική η Λευκωσία για τα μηνύματα της Άγκυρας

Η εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει περιθώριο για πρόοδο προς τα εμπρός στο Κυπριακό, με την Ελληνοκυπριακή πλευρά να μεταφέρει προς τους δύο ότι, μέχρι στιγμής, η στάση της Άγκυρας, ή τα μηνύματα τα οποία στέλνει προς τα έξω, δεν είναι προς εκείνη την κατεύθυνση, ανέφεραν πηγές στο ΚΥΠΕ.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, τα Ηνωμένα Έθνη και η ΕΕ εκτιμούν ότι ενδεχομένως να υπάρχει περιθώριο για πρόοδο προς τα εμπρός ως προς το Κυπριακό, και ότι η Ε/κ πλευρά μετέφερε προς τους δύο ότι, μέχρι στιγμής, η στάση της Άγκυρας, ή τα μηνύματα τα οποία στέλνει μπροστά έξω, δεν είναι προς εκείνη την κατεύθυνση.

Η Ε/κ πλευρά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σημειώνει την πρόσφατη Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς τα κατεχόμενα.

Όπως σημειώθηκε, η Navtex φαίνεται ότι δεν αφορά την Κυπριακή  ΑΟΖ, αλλά είναι προβληματική εξέλιξη λόγω του έργου για το οποίο δεσμεύτηκε η περιοχή. Προστέθηκε ότι, το γεγονός ότι αυτό ανακοινώθηκε την ίδια περίοδο με την επίσκεψη στην Κύπρο του ΓΓ των ΗΕ, είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη, και από τον ίδιο τον κ. Γκουτέρες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρθηκαν στις προσπάθειες της Άγκυρας να αποσυνδέσει την πρόοδο στα Ευρωτουρκικά με την πρόοδο στο Κυπριακό.

Όπως αναφέρθηκε, κατά τις επαφές στην Τουρκία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Φιντάν επεδίωξε την αποσύνδεση της προόδου στα Ευρωτουρκικά με την πρόοδο στο Κυπριακό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Φον ντερ Λάιεν και Κόστα μετέφεραν με σαφήνεια ότι για να υπάρξει πρόοδος στα Ευρωτουρκικά πρέπει πρώτα να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην εντατική ο 41χρονος που τραυματίστηκε σε ρυμούλκηση οχήματος - Πώς έγινε το ατύχημα στη Λεμεσό
VIDEO - Γυμνός εκατομμυριούχος influencer εισέβαλε σε καφέ και προκάλεσε αναστάτωση στη Μύκονο
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Δείτε σε ποιο ύψος – Πυκνή κίνηση στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες
Έκπληξη στην Έλλη Κοκκίνου σε εστιατόριο στη Ρουμανία: Βιολιστής ξεκίνησε να παίζει το «Δε Γίνεται» όταν την αναγνώρισε - Δείτε βίντεο
Πτώχευση-βόμβα: Οριστικό λουκέτο σε γνωστή αεροπορική – Ξεκινά το «κυνήγι» για 9,2 εκατ. ευρώ
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Φώτος Λοιζίδης - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μοτοσικλέτα παρέσυρε 50χρονη στη Θεσσαλονίκη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

 24.07.2026 - 16:29
Επόμενο άρθρο

Η πρόκριση δεν χάθηκε, αλλά η ΑΕΚ οφείλει να αλλάξει πολλά

 24.07.2026 - 17:09
ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο Χριστοδουλίδης ως σταθερά, η ορατή πολυδιάσπαση στον ΔΗΣΥ και το δύσκολο δίλημμα του ΑΚΕΛ

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο Χριστοδουλίδης ως σταθερά, η ορατή πολυδιάσπαση στον ΔΗΣΥ και το δύσκολο δίλημμα του ΑΚΕΛ

Οι εσωτερικές δημοσκοπήσεις σπάνια αλλάζουν την πραγματικότητα. Πολύ συχνότερα, όμως, αποκαλύπτουν προς ποια κατεύθυνση αρχίζει να κινείται. Δεν αποτελούν πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την κάλπη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο Χριστοδουλίδης ως σταθερά, η ορατή πολυδιάσπαση στον ΔΗΣΥ και το δύσκολο δίλημμα του ΑΚΕΛ

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο Χριστοδουλίδης ως σταθερά, η ορατή πολυδιάσπαση στον ΔΗΣΥ και το δύσκολο δίλημμα του ΑΚΕΛ

  •  24.07.2026 - 10:38
Με το βλέμμα στην άφιξη Γκουτέρες – Τι αποφασίστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο

Με το βλέμμα στην άφιξη Γκουτέρες – Τι αποφασίστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο

  •  24.07.2026 - 14:33
Μετά το μπάχαλο στον αυτοκινητόδρομο δημιουργεί πρόγραμμα ταχείας αντίδρασης ο Φυτιρής - Η ανακοίνωση του Υπ. Δικαιοσύνης

Μετά το μπάχαλο στον αυτοκινητόδρομο δημιουργεί πρόγραμμα ταχείας αντίδρασης ο Φυτιρής - Η ανακοίνωση του Υπ. Δικαιοσύνης

  •  24.07.2026 - 14:02
Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Τετ α τετ με Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στο Κυπριακό

Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Τετ α τετ με Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στο Κυπριακό

  •  24.07.2026 - 15:54
Ρεύμα... μόνο στις ανακοινώσεις

Ρεύμα... μόνο στις ανακοινώσεις

  •  24.07.2026 - 13:49
ΟΗΕ και ΕΕ βλέπουν περιθώριο προόδου στο Κυπριακό – Επιφυλακτική η Λευκωσία για τα μηνύματα της Άγκυρας

ΟΗΕ και ΕΕ βλέπουν περιθώριο προόδου στο Κυπριακό – Επιφυλακτική η Λευκωσία για τα μηνύματα της Άγκυρας

  •  24.07.2026 - 16:46
Έκτακτη προειδοποίηση στην Κύπρο: Επικίνδυνα προϊόντα πωλούνται ως CBD – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Έκτακτη προειδοποίηση στην Κύπρο: Επικίνδυνα προϊόντα πωλούνται ως CBD – Τι πρέπει να γνωρίζετε

  •  24.07.2026 - 14:40
Επεισόδια έξω από το ΑΕΚ Αρένα: Πρόστιμο 1.200 ευρώ σε 24χρονο

Επεισόδια έξω από το ΑΕΚ Αρένα: Πρόστιμο 1.200 ευρώ σε 24χρονο

  •  24.07.2026 - 16:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα