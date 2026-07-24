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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Πορτογαλία: Νεκρό κοριτσάκι 18 μηνών που έμεινε για οκτώ ώρες ξεχασμένο σε σχολικό

 24.07.2026 - 18:45
Τραγωδία στην Πορτογαλία: Νεκρό κοριτσάκι 18 μηνών που έμεινε για οκτώ ώρες ξεχασμένο σε σχολικό

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πορτογαλία, όπου ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών έχασε τη ζωή του, αφού παρέμεινε επί περίπου οκτώ ώρες ξεχασμένο μέσα σε σχολικό λεωφορείο, στην περιοχή Αλμάδα, στην περιφέρεια Σετούμπαλ.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa, η μικρή Σοφία (όπως ήταν το όνομα της μικρής) επιβιβάστηκε στο σχολικό περίπου στις 08:00 το πρωί της Πέμπτης, προκειμένου να μεταφερθεί στον βρεφικό σταθμό. Ωστόσο, για λόγους που ακόμα ερευνώνται από τις Αρχές, το παιδί δεν αποβιβάστηκε ποτέ και παρέμεινε μέσα στο σταθμευμένο όχημα, το οποίο βρισκόταν δίπλα στις εγκαταστάσεις του βρεφικού σταθμού.

Η απουσία του παιδιού δεν έγινε αντιληπτή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το εκπαιδευτικό ίδρυμα αντιλήφθηκε ότι η μικρή έλειπε μόνο όταν η μητέρα της έφτασε λίγο πριν από τις 16:00 για να την παραλάβει.

Αμέσως μετά την ειδοποίηση ότι η μικρή δεν ήταν στον βρεφικό, εργαζόμενες του σταθμού έσπευσαν στο σχολικό και εντόπισαν το κοριτσάκι χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας, εθελοντές πυροσβέστες, κινητή μονάδα επείγουσας ιατρικής βοήθειας και ανάνηψης, καθώς και η Κινητή Μονάδα Ψυχολογικής Παρέμβασης Έκτακτης Ανάγκης του Εθνικού Ινστιτούτου Ιατρικών Επειγόντων Περιστατικών.

Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Η Δικαστική Αστυνομία της Πορτογαλίας έχει αναλάβει την υπόθεση και διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το 18 μηνών κοριτσάκι παρέμεινε επί ώρες εγκλωβισμένο στο όχημα. Όπως δήλωσε πηγή της αστυνομίας στο Lusa, στο σημείο μετέβησαν επιθεωρητές και στελέχη της εγκληματολογικής υπηρεσίας, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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