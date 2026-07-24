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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μάχη για τις πυρκαγιές: Σε κόκκινο συναγερμό οι υπηρεσίες – Νέα άνοδος θερμοκρασίας από την ερχόμενη εβδομάδα

 24.07.2026 - 19:56
Μάχη για τις πυρκαγιές: Σε κόκκινο συναγερμό οι υπηρεσίες – Νέα άνοδος θερμοκρασίας από την ερχόμενη εβδομάδα

Σε αυξημένη επιφυλακή εξακολουθούν να βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι το τέλος Ιουλίου, δήλωσε την Παρασκευή στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Συντονιστής Πυρκαγιών, Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος.

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Όπως ανέφερε ο κ. Λογγίνος απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, αναμένεται νέα άνοδός της από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ οι άνεμοι που επικρατούν σε ορισμένες περιοχές διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Πρόσθεσε ότι οι καιρικές συνθήκες αξιολογούνται συνεχώς σε συνεργασία με το Τμήμα Μετεωρολογίας, ώστε οι υπηρεσίες να διατηρούνται σε ετοιμότητα.

Ο κ. Λογγίνος είπε ακόμη ότι καταγράφονται μικρά περιστατικά πυρκαγιών, τα οποία ανακόπτονται στα αρχικά τους στάδια.

Ανέφερε, επίσης, ότι την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό δοκιμή επιχειρησιακής ετοιμότητας, με την ενεργοποίηση του σχεδίου «Αστραπή» σε επίπεδο γκρίζου συναγερμού και την κλήση του προσωπικού να προσέλθει αμέσως στους πυροσβεστικούς σταθμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα ήταν «εξαιρετικά», καθώς μέσα σε μισή ώρα ανταποκρίθηκε πέραν του 85% του προσωπικού.

Εξάλλου, υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 18:30 της Παρασκευής, στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αγίου Επιφανίου Σολέας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Όπως αναφέρεται, λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο προτού επεκταθεί. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν οκτώ μέλη του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ τα αίτια πρόκλησής της διερευνώνται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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