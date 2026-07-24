Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΈξαλλος ο Τραμπ μετά το νέο πρόστιμο της Google από την ΕΕ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο «κουμπαράς« της Ευρώπης
ΔΙΕΘΝΗ

Έξαλλος ο Τραμπ μετά το νέο πρόστιμο της Google από την ΕΕ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο «κουμπαράς« της Ευρώπης

 24.07.2026 - 20:58
Έξαλλος ο Τραμπ μετά το νέο πρόστιμο της Google από την ΕΕ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο «κουμπαράς« της Ευρώπης

Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην τελευταία του ανάρτηση στο Truth Social, καθώς κατηγορεί την Ευρώπη ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ο «κουμπαράς» της για να επιβάλλει πρόστιμα σε αμερικανικές εταιρείες κολοσσούς.

Η έκρηξη του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά το νέο πρόστιμο ύψους $1 δισ. που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google, την οποία χαρακτήρισε «πραγματικά ως έναν προηγμένο και εκπληκτικό όμιλο». Όπως υπογραμμίζει στην ανάρτησή του «η ΕΕ επέβαλε πρόστιμα στην Apple, χωρίς κανένα λόγο, ύψους 15 δισ. δολαρίων, στη Meta 3 δισ. δολάρια, στην Amazon 2,5 δισ. δολάρια και σε πολλές άλλες». Μετά το νέο πρόστιμο το συνολικό ποσό των προστίμων για την Google ξεπερνά τα 18 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, ο Τραμπ επεσήμανε ότι «αυτή η παράνομη και εξαιρετικά διακριτική πρακτική ξεκίνησε σε τόσο υψηλό επίπεδο κατά το πρώτο έτος της κυβέρνησης του "Νυσταγμένου Τζο" Μπάιντεν, αλλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Θα ξεκινήσουμε αμέσως μια έρευνα βάσει του άρθρου 301 σχετικά με την πρακτική της "ΛΗΣΤΕΙΑΣ" των αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, των Αμερικανών φορολογουμένων», σημείωσε.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα», υπογράμμισε.

Παράλληλα, τόνισε πως «τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και, όπως προβλέπουμε, θα επιβληθεί σε αυτούς ένας σημαντικός δασμός το συντομότερο δυνατό».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξανακάνει και, ως συνήθως, στοχεύει απευθείας τις ΜΕΓΑΛΕΣ αμερικανικές εταιρείες! Αφού επέβαλε πρόστιμα στην Apple, χωρίς κανένα λόγο, ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη Meta 3 δισεκατομμύρια δολάρια, στην Amazon 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και σε πολλές άλλες, μόλις ενημερωθήκαμε ότι η Google, ένας πραγματικά προηγμένος και εκπληκτικός όμιλος, δέχτηκε ακόμη ένα πρόστιμο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χωρίς καμία εξήγηση. Με αυτό, το συνολικό ποσό των προστίμων για την Google ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια! Αυτή η παράνομη και εξαιρετικά διακριτική πρακτική ξεκίνησε σε τόσο υψηλό επίπεδο κατά το πρώτο έτος της κυβέρνησης του «Νυσταγμένου Τζο» Μπάιντεν, αλλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι «κουμπαράς» για την Ευρώπη, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει! Ας αποτελέσει αυτή η ΑΛΗΘΕΙΑ ένδειξη ότι θα ξεκινήσουμε αμέσως μια έρευνα βάσει του άρθρου 301 σχετικά με την πρακτική της «ΛΗΣΤΕΙΑΣ» των αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, των Αμερικανών φορολογουμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα. Τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και, όπως προβλέπουμε, θα επιβληθεί σε αυτούς ένας σημαντικός δασμός το συντομότερο δυνατό. Μείνετε συντονισμένοι! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».


Έξαλλος ο Τραμπ μετά το νέο πρόστιμο της Google από την ΕΕ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο «κουμπαράς« της Ευρώπης

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην εντατική ο 41χρονος που τραυματίστηκε σε ρυμούλκηση οχήματος - Πώς έγινε το ατύχημα στη Λεμεσό
VIDEO - Γυμνός εκατομμυριούχος influencer εισέβαλε σε καφέ και προκάλεσε αναστάτωση στη Μύκονο
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Δείτε σε ποιο ύψος – Πυκνή κίνηση στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες
Έκπληξη στην Έλλη Κοκκίνου σε εστιατόριο στη Ρουμανία: Βιολιστής ξεκίνησε να παίζει το «Δε Γίνεται» όταν την αναγνώρισε - Δείτε βίντεο
Πτώχευση-βόμβα: Οριστικό λουκέτο σε γνωστή αεροπορική – Ξεκινά το «κυνήγι» για 9,2 εκατ. ευρώ
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Φώτος Λοιζίδης - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σφοδρές αντιδράσεις για το νέο mall στη Λεμεσό: «Η πόλη δεν αντέχει άλλο» - Κάτοικοι ζητούν παρέμβαση της Κυβέρνησης

 24.07.2026 - 20:56
Επόμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 16χρονης από το σπίτι της στη Λευκωσία - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

 24.07.2026 - 21:04
ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο Χριστοδουλίδης ως σταθερά, η ορατή πολυδιάσπαση στον ΔΗΣΥ και το δύσκολο δίλημμα του ΑΚΕΛ

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο Χριστοδουλίδης ως σταθερά, η ορατή πολυδιάσπαση στον ΔΗΣΥ και το δύσκολο δίλημμα του ΑΚΕΛ

Οι εσωτερικές δημοσκοπήσεις σπάνια αλλάζουν την πραγματικότητα. Πολύ συχνότερα, όμως, αποκαλύπτουν προς ποια κατεύθυνση αρχίζει να κινείται. Δεν αποτελούν πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την κάλπη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο Χριστοδουλίδης ως σταθερά, η ορατή πολυδιάσπαση στον ΔΗΣΥ και το δύσκολο δίλημμα του ΑΚΕΛ

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο Χριστοδουλίδης ως σταθερά, η ορατή πολυδιάσπαση στον ΔΗΣΥ και το δύσκολο δίλημμα του ΑΚΕΛ

  •  24.07.2026 - 10:38
Με το βλέμμα στην άφιξη Γκουτέρες – Τι αποφασίστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο

Με το βλέμμα στην άφιξη Γκουτέρες – Τι αποφασίστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο

  •  24.07.2026 - 14:33
ΟΗΕ και ΕΕ βλέπουν περιθώριο προόδου στο Κυπριακό – Επιφυλακτική η Λευκωσία για τα μηνύματα της Άγκυρας

ΟΗΕ και ΕΕ βλέπουν περιθώριο προόδου στο Κυπριακό – Επιφυλακτική η Λευκωσία για τα μηνύματα της Άγκυρας

  •  24.07.2026 - 16:46
Φιντάν στην Ολγκίν: Η λύση δύο κρατών είναι η πιο ρεαλιστική για το Κυπριακό

Φιντάν στην Ολγκίν: Η λύση δύο κρατών είναι η πιο ρεαλιστική για το Κυπριακό

  •  24.07.2026 - 17:35
Μάχη για τις πυρκαγιές: Σε κόκκινο συναγερμό οι υπηρεσίες – Νέα άνοδος θερμοκρασίας από την ερχόμενη εβδομάδα

Μάχη για τις πυρκαγιές: Σε κόκκινο συναγερμό οι υπηρεσίες – Νέα άνοδος θερμοκρασίας από την ερχόμενη εβδομάδα

  •  24.07.2026 - 19:56
ΟΗΕ και ΕΕ βλέπουν περιθώριο προόδου στο Κυπριακό – Επιφυλακτική η Λευκωσία για τα μηνύματα της Άγκυρας

ΟΗΕ και ΕΕ βλέπουν περιθώριο προόδου στο Κυπριακό – Επιφυλακτική η Λευκωσία για τα μηνύματα της Άγκυρας

  •  24.07.2026 - 16:46
Καλύφθηκε πλήρως η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας – Χωρίς περικοπές ρεύματος η Παρασκευή

Καλύφθηκε πλήρως η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας – Χωρίς περικοπές ρεύματος η Παρασκευή

  •  24.07.2026 - 19:00
Επεισόδια έξω από το ΑΕΚ Αρένα: Πρόστιμο 1.200 ευρώ σε 24χρονο

Επεισόδια έξω από το ΑΕΚ Αρένα: Πρόστιμο 1.200 ευρώ σε 24χρονο

  •  24.07.2026 - 16:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα