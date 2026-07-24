Με πίεζε να κάνω άμβλωση, κατέθεσε η 37χρονη έγκυος που ξυλοκοπήθηκε άγρια στην Καλλιθέα από τον πρώην σύντροφό της

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 37χρονη υποστήριξε ότι ο άνδρας δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της εγκυμοσύνης και της ασκούσε πιέσεις προκειμένου να διακόψει την κύηση. Οι αναφορές αυτές εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης.

Ο 28χρονος κατηγορείται ότι το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου μετέβη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην Καλλιθέα και της επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές, ενώ την πίεσε στην κοιλιακή χώρα με το γόνατό του.

Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν». Οι γιατροί προχώρησαν σε έκτακτη καισαρική, ωστόσο το νεογνό δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Η 37χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

Ο 28χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου στη συμβολή της οδού Ερμού με την πλατεία Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα