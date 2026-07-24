Συγκλονιστικές εικόνες: Mega πυρκαγιές καίνε σε Γαλλία και Ισπανία, «είναι αδύνατο να σβηστεί» - Βίντεο και φωτογραφίες

«Αυτήν την ώρα, είναι προφανές ότι η πυρκαγιά είναι στο απόγειό της, είναι αδύνατον να τη σβήσουμε» είπε ο Νοβίγιο.

Μία αισιόδοξη είδηση είναι ότι η άλλη πυρκαγιά, της Άβιλα, κινείται «βορειότερα απ’ όσο προβλέπαμε» και οι αρχές ελπίζουν ότι δεν πρόκειται να ενωθεί με το μέτωπο της γειτονικής Μαδρίτης.





Η κυβέρνηση ανακοίνωσε εξάλλου ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί αύριο το πρωί στο μέτωπο της Μαδρίτης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την κοινότητα Θενιθιέντος και θα συμμετάσχει σε μια σύσκεψη εκεί.



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Η πυρκαγιά έχει κάψει μέχρι στιγμής 60.000 στρέμματα και 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή έλαβαν οδηγίες να κλειστούν στα σπίτια τους και να μην επιχειρήσουν να φύγουν, ανέφερε ο περιφερειάρχης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε, χαρακτηρίζοντας «πολύ περίπλοκη» την κατάσταση, λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να διαταχθούν και άλλες εκκενώσεις.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα