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ΔΙΕΘΝΗ

Συγκλονιστικές εικόνες: Mega πυρκαγιές καίνε σε Γαλλία και Ισπανία, «είναι αδύνατο να σβηστεί» - Βίντεο και φωτογραφίες

 24.07.2026 - 21:34
Συγκλονιστικές εικόνες: Mega πυρκαγιές καίνε σε Γαλλία και Ισπανία, «είναι αδύνατο να σβηστεί» - Βίντεο και φωτογραφίες

Η πυρκαγιά στην περιφέρεια της Μαδρίτης είναι «στο απόγειό της», εκτίμησε απόψε ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών Κάρλος Νοβίγιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην έδρα της διοίκησης επιχειρήσεων κατάσβεσης.

«Αυτήν την ώρα, είναι προφανές ότι η πυρκαγιά είναι στο απόγειό της, είναι αδύνατον να τη σβήσουμε» είπε ο Νοβίγιο.

Μία αισιόδοξη είδηση είναι ότι η άλλη πυρκαγιά, της Άβιλα, κινείται «βορειότερα απ’ όσο προβλέπαμε» και οι αρχές ελπίζουν ότι δεν πρόκειται να ενωθεί με το μέτωπο της γειτονικής Μαδρίτης.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε εξάλλου ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί αύριο το πρωί στο μέτωπο της Μαδρίτης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την κοινότητα Θενιθιέντος και θα συμμετάσχει σε μια σύσκεψη εκεί.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 
Συγκλονιστικές εικόνες: Mega πυρκαγιές καίνε σε Γαλλία και Ισπανία, «είναι αδύνατο να σβηστεί», βίντεο και φωτογραφίες
 
Συγκλονιστικές εικόνες: Mega πυρκαγιές καίνε σε Γαλλία και Ισπανία, «είναι αδύνατο να σβηστεί», βίντεο και φωτογραφίες
 
Συγκλονιστικές εικόνες: Mega πυρκαγιές καίνε σε Γαλλία και Ισπανία, «είναι αδύνατο να σβηστεί», βίντεο και φωτογραφίες

Η πυρκαγιά έχει κάψει μέχρι στιγμής 60.000 στρέμματα και 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή έλαβαν οδηγίες να κλειστούν στα σπίτια τους και να μην επιχειρήσουν να φύγουν, ανέφερε ο περιφερειάρχης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε, χαρακτηρίζοντας «πολύ περίπλοκη» την κατάσταση, λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να διαταχθούν και άλλες εκκενώσεις.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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